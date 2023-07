EN DIRECT - Tour de France: suivez la 8e étape entre Libourne et Limoges en live

Après l'étape sieste entre Mont-de-Marsan et Bordeaux vendredi, on devrait échapper à ce scénario ce samedi, entre Libourne et Limoges. Certes, ce n'est pas encore la montagne comme lors de l'étape de dimanche qui arrivera en haut du Puy-de-Dôme, mais le profil très accidenté dans le final de cette étape de 200 kilomètres peut favoriser les punchers. Mathieu Van der Poel et Wout van Aert, les ogres des classiques, ont d'ailleurs avoué avoir coché cette étape, tout comme Julian Alaphilippe.

Une étape où les favoris du classement général, Pogacar et Vingegaard en tête, devraient se faire plus discrets, réservant leurs forces pour le gros morceau du dimanche.

Début de la course à 12h30 à Libourne, arrivée prévue à Limoges entre 17h et 17h30, une étape à suivre à la télé sur France Télévisions et Eurosport et bien sûr en intégralité sur la radio digitale 100% Tour par ici.