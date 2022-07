EN DIRECT - Tour de France (9e étape): trois nouveaux abandons avant l'étape du jour

Après les forfaits de Geoffrey Bouchard chez AG2R et du Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), une hausse des cas de Covid inquiète dans le peloton. Tadej Pogacar doit désormais faire avec un coéquipier de moins. Malgré les précautions prises par son équipe UAE, avec des chambres et kinés individuels, le Norvagien Laengen a été testé positif ce samedi. "Nous avons perdu Laengen, c'était le gros gabarit de l'équipe. Il était en bonne forme, roulait sur le plat, dans les montées, partout. C'était comme le train de l'équipe. Ca va être plus dur sans lui, a réagi le Slovène et leader du général après l'étape du jour qu'il a terminé à la troisième place à Lausanne. Malgré tout, je pense qu'on peut s'en sortir avec sept coureurs jusqu'à Paris. (...) Le Covid n'est pas un rival mais un paramètre qui peut affecter les choses. Ça peut ruiner le Tour. Mais mes adversaires sont des équipes comme Jumbo et Ineos."

