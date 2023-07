Tour de France: à quoi peut-on s'attendre en deuxième semaine?

Du Massif Central aux Alpes, en passant par une arrivée au Grand Colombier dans le massif du Jura, la deuxième semaine du Tour de France s'annonce à nouveau très compliquée pour les coureurs du Tour de France.

A l'issue de la neuvième étape du Tour de France qui s'achevait ce dimanche au Puy de Dôme, Jonas Vingegaard n'a que 17 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Si les deux derniers vainqueurs de la Grande Boucle ont déjà creusé un gouffre avec le reste de la meute, la deuxième semaine devrait permettre d'assister à de nouvelles batailles entre le Danois et le Slovène.

Des occasions pour les baroudeurs

Après une journée de repos ce lundi, le peloton reprendra la route ce mardi entre Vulcania et Issoire. Les 167 kilomètres dans le Massif Central s'annoncent surtout propices pour les baroudeurs. Le terrain pourrait s'avérer piégeux avec cinq difficultés répertoriées, sur un parcours toujours en prise. A défaut de pouvoir reprendre du temps en haute montagne, certains coureurs voudront sans doute profiter du parcours pour reprendre quelques minutes dans la perspective du général. Ou tout simplement s'offrir un bouquet de prestige. Dixième du général, l'Auvergnat Romain Bardet veut désormais passer à l'offensive et a ciblé cette journée, sur ses terres.

Mercredi, les sprinteurs retrouveront un terrain d'expression à Moulins, leur seule vraie chance de la semaine. Reste à savoir si la domination de Jasper Philipsen, déjà vainqueur à trois reprises, bousculera les plans établis des autres formations. Une chose est sûre, jeudi, entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, les bolides ne risquent pas de passer avec trois cols de cinq kilomètres à franchir dans la dernière partie. Le dernier, celui de la Croix Rosier, sera situé à 28 kilomètres du but. Difficile d'imaginer donc des tentatives de Pogacar et Vingegaard, sauf s'ils possèdent un ou plusieurs coéquipiers à l'avant dans l'échappée.

Le rendez-vous du Grand Colombier vendredi

Ce scénario avec Pogacar et Vingegaard qui s'attaqueraient sur la 12e étape, se heurte à une réalité : les trois jours suivants sont très exigeants et il faudra garder des forces en vue de ces étapes. Vendredi, les organisateurs ont assumé le pari d'une "course de côte" avec une arrivée au Grand Colombier, après 17,4 kilomètres à une pente moyenne de 7,1 %. Tadej Pogacar connaît bien ce col : il est le dernier, en 2020, à avoir triomphé au sommet, déjà avec son maillot blanc sur les épaules. Difficile de se cacher sur un tel effort même s'il faudra probablement attendre les derniers kilomètres pour assister à des attaques.

Dans les Alpes ce week-end

Une fois cette arrivée dans le massif du Jura, dans l'Ain, les coureurs basculeront en direction des Alpes à partir de samedi. En point d'orgue, les coureurs s'expliqueront dans le Col de la Ramaz (13,9km à 7,1%) et le Col de Joux-Plane (11,6km à 8,6%). Au sommet de cette dernière difficulté, les concurrents en auront encore pour 12 kilomètres de descente. Reste à savoir s'ils prendront tous les risques alors que c'est dans cette configuration de course que Gino Mäder a trouvé la mort en course lors du Tour de Suisse en juin.

Dimanche, la deuxième semaine du Tour de France se terminera par une journée compliquée, avec une arrivée au Bettex, à Saint-Gervais Mont Blanc (7km à 7,7%), là où Romain Bardet s'était imposé en 2016. A l'époque, le Français avait tout renversé pour se hisser à la deuxième place du classement général. La route s'annonce musclée avec le Col de la Forclaz, de la Croix Fry, des Aravis et la Côte des Amerands. Le seul contre la montre (22,4km) de ce Tour de France se tiendra le mardi suivant, au lendemain d'une journée de repos.