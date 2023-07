Tour de France: "Je fais plus souvent de la merde", l'émotion de Latour après le Puy de Dôme

Après l'abandon de son leader Steff Cras ce samedi, TotalEnergies a réussi à se relancer dimanche grâce à Pierre Latour, deuxième au Puy de Dôme. A l'arrivée, le Français s'est montré ému par son résultat sur le Tour de France après de nombreux mois compliqués.

Deuxième à 28 secondes de Michael Woods dimanche à l'arrivée du Puy de Dôme lors de la 9e étape du Tour de France, Pierre Latour a redonné le sourire à son équipe TotalEnergies. Samedi, l'équipe vendéenne perdait son leader Steff Cras sur chute, percuté par un spectateur.

Parti dès le départ dans l'échappée en compagnie de son coéquipier Mathieu Burgaudeau, Pierre Latour a réalisé la meilleure performance pour sa formation depuis la victoire d'étape de Lilian Calmejane en 2017. De son côté, Latour a trouvé du positif après de nombreuses galères. "J'aurais voulu gagner pour l'équipe, qui m'a fait confiance depuis longtemps, a partagé le Français de 29 ans sur Eurosport. Je fais plus souvent de la merde plutôt que de bonnes choses, ça fait plaisir de remarcher un peu quand même."

Jean-René Bernaudeau se dit "très fier" de Latour

Vainqueur d'une étape sur le Tour d'Espagne en 2016, treizième du Tour de France et meilleur jeune en 2018, Pierre Latour n'a jamais réellement confirmé depuis. La faute en partie à de nombreuses chutes et blessures, mais aussi à une sérieuse appréhension dans les descentes depuis une lourde chute en 2019. L'intéressé a pratiquement tout tenté depuis pour dépasser sa peur mais les progrès ont été peu visibles.

Arrivé en 2021 du côté de TotalEnergies, Pierre Latour garde la confiance de son managerJean-René Bernaudeau. "On est fiers de Pierre, il a besoin de redonner. Il est scrupuleux, il est gêné de ses handicaps avec ses cinq fractures en quatre ans, a noté 'JRB'. Il ne faut pas l'oublier et lui pardonner cette peur dans les descentes. On va régler les problèmes. Pierre est un grand coureur, il l'a montré et j'en suis très fier. C'est un type formidable."