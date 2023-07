Tour de France: après un "grand combat" face à Vingegaard, Pogacar ne s'imagine pas sur la Vuelta

Dans un entretien à Marca avant la 19e étape du Tour de France, Tadej Pogacar a indiqué qu'il ne pensait pas participer au Tour d'Espagne, la dernière course de trois semaines de la saison. Le Slovène estime qu'il a vécu "un grand combat" avec Jonas Vingegaard lors de cette Grande Boucle.

Sauf retournement de situation improbable, Tadej Pogacar ne remportera pas ce Tour de France 2023. Le Slovène a été le seul à être en mesure d'inquiéter Jonas Vingegaard mais il a été victime d'une défaillance mercredi lors de l'étape reine, craquant dans le col de la Loze et perdant près de six minutes.

"Ce Tour de France a été un grand combat, a déclaré le leader de la formation UAE Emirates dans un entretien avec Marca. Je pense que les fans ont eu droit à un très beau spectacle, pas seulement entre Jonas et moi, mais aussi avec tous les coureurs et ce qu'ils ont vu pendant la course. C'est une période spéciale pour le cyclisme."

Souvent joyeux, Tadej Pogacar s'est montré affecté par son revers mercredi. "Je ne suis pas du genre à m'attarder sur les choses négatives, je passe assez vite à autre chose", a assuré l'intéressé, qui estime avoir "beaucoup de chance de faire ce métier". "Si je peux inciter les enfants à enfourcher un vélo et à faire du sport, j'en suis très heureux", a commenté "Pogi".

Pogacar veut découvrir le Giro

Après cette Grande Boucle, où il va déjà devoir sauver sa deuxième place, Tadej Pogacar ne devrait pas mettre un terme à sa saison pour autant. Néanmoins, il ne compte pas participer au Tour d'Espagne, le dernier Grand Tour de la saison. "J'ai vraiment envie d'y retourner à l'avenir, a noté Pogacar, troisième en 2019. À propos du Giro, c'est la même chose, je ne suis pas pressé, mais en tant que cycliste, c'est une course, comme la Vuelta, qui est importante dans le patrimoine cycliste et, naturellement, je veux en faire l'expérience. Mais le temps joue encore en ma faveur... heureusement."

Motivé à l'idée de découvrir le Tour d'Italie, Tadej Pogacar estime qu'il est encore "trop tôt" pour prendre une décision quant à son programme en 2024. Pour rappel, le Slovène s'était blessé fin avril lors de Liège-Bastogne-Liège, ce qui avait perturbé sa préparation pour le Tour de France.