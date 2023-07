Tour de France: parcours, horaires, favoris... Ce qu'il faut savoir sur la 19e étape entre Moirans-en-Montagne et Poligny

Le Tour de France ne quitte pas la plaine ce vendredi pour un 19e épisode à travers les routes jurassiennes. Sur un parcours de 172,8 km entre Moirans-en-Montagne et Poligny, les équipes de sprinteurs devraient attendre de passer la côte d'Ivory pour s'expliquer dans le final.

Après la victoire jeudi au panache de Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), plus rapide que ses compagnons de fugue, la Grande Boucle repart pour un tour, le 19e déjà, et va conserver encore un peu son encéphalogramme plat. Une étape 100% jurasienne entre Moirans-en-Montagne, de retour comme ville-étape pour la deuxième fois après 2016, et Poligny, pour la troisième fois au programme (après 1939 et 1947). Jonas Vingegaard a toujours son gros matelas d'avance sur Tadej Pogacar, et ne devrait pas le lâcher au cours de cet opus qui fera de nouveau la part belle aux rapides du peloton.

Du plat, mais pas que. Avant l'avant-dernière étape dans les Vosges, et ses six cols classés dont deux de 1re catégorie pour finir, cette 19e levée n'est pas censé proposer d'avantage de relief aux coureurs. Quoi que. Les 172,8 kilomètres qui séparent Moirans-en-Montagne de Poligny dans cette étape, qualifiée de "plat" par les organisateurs, a tout de même de quoi faire chauffer légèrement les mollets. De 3e catégorie (2,3 km à 5,9%, sommet au kilomètre 144,7), la côte d'Ivory, située à 26 km de l'arrivée, pourrait déjouer les plans des équipes de sprinteurs.

Alors oui, il n'y aura aucun col de 2e ou 1re catégorie. Pourtant, la côte du Bois de Lionge en début d'étape (1,9 km à 5,7% de pente moyenne, sommet au kilomètre 23,7) donnera le ton d'un parcours plus vallonné qu'il n'y paraît, dont le tracé ne proposera donc que deux petites difficultés en plus des collines non répertoriées. Les 7 derniers kilomètres seront eux sur une ligne droite quasi sans obstacle, si ce n’est un faux-plat montant permanent sur les trois dernières bornes.

Le profil de la 19e étape Tour de France 2023, le 21 juillet 2023 © DR ASO © Capture d'écran ASO

"L’étape serpente entre les nombreux lacs du Jura, sans chercher à s’aventurer sur les sommets du département, détaille Christian Prudhomme sur le site du Tour. Ce n’est d’ailleurs pas la côte d’Ivory, située à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, qui empêchera les sprinteurs de profiter d’une gigantesque piste de lancement: un peu plus de 8 kilomètres de ligne droite finale."

Sous une météo légèrement capricieuse et un risque d'orage, le départ fictif est prévu à 13h15, tout près du lac de Vouglans. Le départ réel, à Moirans-en-Montagne, doit être donné à 13h30. Les coureurs devraient arriver à la côte du Bois de Lionge vers 14 heures pour atteindre Arinthod à 14h10, Orgelet à 14h30, Saffloz à 14h15 puis Salins-les-Bains à 16h15. L’arrivée à Poligny doit théoriquement avoir lieu à 17h10.

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Sur le service public, France 3 prend d'abord l'antenne à 13 heures avant une bascule sur France 2 à 15 heures. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

Pour beaucoup, ce Tour est déjà plié, et ce n'est pas cette étape qui devrait tout remettre en cause. Après son gros coup dans le contre-la-montre, Jonas Vingegaard conserve 7'35 minutes d'avance au classement général sur le Slovène Tadej Pogacar et va, sauf accident, remporter son deuxième Tour de France dimanche sur les Champs-Elysées.

Intêret principal de ce 19e épisode, la côte d'Ivory semble être un tremplin idéal pour les attaquants comme Julien Alaphilippe ou Mathieu Van der Poel. On pourrait assister à une arrivée groupée, et les équipes de purs sprinteurs auront du fil à retordre pour espérer arracher la victoire.