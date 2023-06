Tour de France: Bernal de retour pour Ineos, qui fait appel à des stars du sport pour annoncer sa compo

Ineos fête cette année les 25 ans de sa création. Pour l'occasion, les têtes d'affiches du groupe de pétrochimie, très investi dans le sport, ont participé à l'annonce officielle des coureurs qui le représenteront sur le Tour de France cette année.

Que du beau monde réuni pour officialiser la nouvelle en grande pompe. Ineos a vu les choses en grand avant la Grande Boucle (du 1er au 23 juillet). Les pilotes Mercedes, dont Ineos est l'un des sponsors, Lewis Hamilton et George Russell, ainsi que le patron de l'écurie Toto Wolff. Mais aussi les joueurs de l’OGC Nice, Dante et Terem Moffi estampillés Ineos, ou encore l'athlète Eliud Kipchoge... Ineos a fait appel aux stars de sa galaxie pour annoncer la composition du groupe de huit coureurs qui participeront au prochain Tour de France sous la bannière du groupe de pétrochimie fondé et dirigé par le milliardaire Sir Jim Ratcliffe (70 ans), qui fête ses 25 ans cette année.

"Le plus grand défi de ma vie"

Le lauréat de l’édition 2019 du Tour de France, Egan Bernal, fait ainsi son retour sur la Grande Boucle. Le grimpeur colombien avait abandonné pendant l'édition 2020 au matin de la 17e étape et avait fait l'impasse en 2021, remportant cette année-là le Giro. Bernal est en quête de son meilleur niveau depuis ce grave accident qui avait failli lui coûter la vie en janvier 2022, lorsqu’il avait percuté de plein fouet un bus lors d’une séance d’entraînement. Le Colombien sera accompagné notamment par Tom Pidcock, vainqueur de l’étape de l’Alpe d’Huez l’an passé. Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martinez, Carlos Rodriguez et Ben Turner complètent la formation britannique. Troisième sur le podium de l’édition 2022, Geraint Thomas fait l’impasse cette année, après sa deuxième place sur le Giro fin mai.

Aucun leader incontesté n’a été désigné, ils devront émerger au fil des événements. "C'est un mélange de talent et d'expérience", a estimé l’un des responsables de l'équipe Ineos Rod Ellingworth, saluant les efforts réalisés par Bernal pour revenir sur le devant de la scène. "Évidemment, en tant qu'ancien vainqueur, il apportera son expérience de la course et son attitude de vainqueur au groupe", a-t-il ajouté. "Je suis certain que beaucoup de personnes ont suivi ce qui m'est arrivé depuis mon accident et tout ce que j'ai dû traverser pour relever le plus grand défi de ma vie. Faire partie de l'équipe pour le Tour me rassure (sur le fait) que je suis sur le chemin du retour vers mon meilleur niveau", a déclaré le Colombien, 12e du Critérium du Dauphiné.