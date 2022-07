Tour de France: "C'est énorme", la belle joie de Laporte (qui remercie Van Aert)

Epatant, Christophe Laporte a remporté ce vendredi la 19e étape du Tour de France à Cahors, la première pour la France depuis le départ de Copenhague. Fou de joie, il a raconté à l'arrivée comment son équipe Jumbo-Visma lui a laissé carte blanche pour aller chercher la victoire.

Il aura fallu attendre la 19e étape, mais cette fois, c’est la bonne. En patron, Christophe Laporte est devenu ce vendredi le premier coureur français à lever les bras sur ce Tour de France. Le sprinteur de la Jumbo-Visma est sorti en force dans le dernier kilomètre dans les rues de Cahors pour devancer d'une seconde le Belge Jasper Philipsen, l'Italien Alberto Dainese et le champion de France Florian Sénéchal, au terme des 188,3 kilomètres. C’est la première victoire de sa carrière sur un Grand Tour et la confirmation de son transfert réussi chez Jumbo-Visma l’hiver dernier.

>> Revivez la 19e étape du Tour de France

La prédiction de Van Aert

A 29 ans, Laporte signe une superbe année. Vainqueur de la première étape de Paris-Nice, deuxième de Gand-Wevelgem, neuvième sur le Tour des Flandres, il s’est imposé comme une pièce maîtresse de sa nouvelle formation en endossant également le rôle d’équipier modèle sur ce Tour pour ses leaders Jonas Vingegaard et Wout van Aert. A Cahors, il a enfin pu jouer sa carte personnelle. Et a encore brillé. "J'ai vraiment du mal à réaliser, je suis super heureux, l'équipe m'a fait confiance, Wout (van Aert) m'a dit : 'C'est pour toi aujourd'hui'. La dernière fois qu’il m’avait dit ça c’était à Paris-Nice, donc voilà ça me porte chance", a-t-il réagi au micro de RMC.

"A 1,5 km j'ai fait le jump pour revenir, j'ai lancé de loin pour ne pas que ça revienne derrière et ça l'a fait, c'est juste incroyable ! C'est plus qu'une récompense, c'est énorme, j'étais déjà hyper heureux de ce Tour, je prends énormément de plaisir avec l'équipe, ils m'ont laissé l'opportunité aujourd'hui, Wout aurait aussi pu faire le sprint. C'est une superbe journée. Je suis très heureux", a-t-il raconté, fou de joie et chaudement félicité par toute son équipe à l'arrivée.

C'est également un soulagement pour le clan français, qui craignait de repartir sur un terrible zéro pointé. Deux fois seulement dans toute l'histoire du Tour, en 1926 et 1999, la France a fini la Grande Boucle sans aucune victoire.