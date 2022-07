Tour de France: la belle promesse de Vingegaard faite à sa compagne et sa fille

Vainqueur ce jeudi à Hautacam, Jonas Vingegaard compte désormais plus de trois minutes d'avance sur Tadej Pogacar en tête du classement général. Très bien parti pour remporter son premier Tour de France, le Danois va honorer la promesse faite à ses proches.

Le patron du Tour de France, c’est bien lui. Vainqueur en solitaire ce jeudi à Hautacam, Jonas Vingegaard a tué tout suspense à trois jours de l’arrivée à Paris. C’est en solitaire qu’il a rallié l'arrivée de cette dernière étape de montagne, devant le double tenant du titre, Tadej Pogacar, victime d’une chute dans la descente du col de Spandelles et qui a perdu au final plus d'une minute sur son rival danois.

L’avance de Vingegaard au classement général est désormais de 3 minutes et 26 secondes sur Pogacar, et on ne voit pas bien ce qui pourrait l’empêcher de monter sur la première place du podium sur les Champs-Elysées. "C'est incroyable ! Ce matin j'ai dit à ma copine et à ma fille que je voulais gagner le Tour pour elles. Je suis fier de gagner pour elles. C'était terriblement difficile. Je suis très heureux de gagner l'étape", a-t-il confié à l’arrivée au micro de RMC. Sauf accident ou incroyable défaillance, le coureur de la Jumbo-Visma (25 ans) va donc décrocher son premier Tour de France pour sa deuxième participation, après sa deuxième place l’an dernier.

"Il y a encore des étapes"

Il se veut pourtant extrêmement prudent. "Il reste encore quelques jours, on a besoin d'être concentré, on va prendre jour par jour. Je suis chanceux aujourd'hui, je dois remercier mes équipiers. Wout Van Aert a lâché Pogacar, Sepp Kuss a été incroyable, Tiesj Benoot et Christophe Laporte aussi. Je ne veux pas encore parler de la victoire finale. Il y a encore des étapes. Laissez-moi du temps pour en parler", a-t-il insisté. Du côté de la formation UAE Emirates de Pogacar, il n'est en revanche plus question de parler d'un éventuel retournement de situation.

"Bravo à Vingegaard, un très grand champion et une grande personne, a réagi Mauro Gianetti, le manager général de l’équipe émirienne. Tadej a dû faire des attaques, il était obligé d'attaquer. Il a essayé jusqu'à la fin. Bravo à Jonas pour son Tour. Nous on a quand même gagné trois étapes, le maillot blanc et un podium final, il faut être content. Vingegaard et son équipe étaient plus forts cette année."