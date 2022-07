Tour de France: "Je pense qu'il peut gagner le Tour", Van Aert adoubé... par Lance Armstrong

Dans son podcast "The Move" avec son ancien coéquipier George Hincapie, Lance Armstrong s'est montré admiratif du numéro de Wout van Aert lors de la 18e étape du Tour de France et l'arrivée à Hautacam, jeudi. Pour l'Américain, le coureur de la Jumbo-Visma aurait les moyens de remporter un jour le classement général.

Rayé des palmarès, Lance Armstrong reste malgré tout un observateur attentif du Tour de France, lui qui a été déchu de ses sept titres pour ses affaires de dopage. Comme beaucoup, l'Américain a été impressionné ce jeudi par le numéro de la formation Jumbo-Visma et plus particulièrement par Wout van Aert, troisième à Hautacam lors de la 18e étape de la Grande Boucle.

"C'est un putain de monstre, a commenté Armstrong dans son podcast en compagnie de son ancien coéquipier George Hincapie. Honnêtement, je ne comprends plus ce sport, mec. Et je ne veux rien dire de mal par là. Souvent, je ne comprends plus la tactique, surtout quand il y a un monstre Van Aert dans le peloton."

Assuré de remporter le classement par points s'il termine à Paris, Wout van Aert a gagné deux étapes lors de cette édition. Mais il s'est montré régulièrement à l'attaque ou en tant que coéquipier précieux pour son leader Jonas Vingegaard, qui se dirige vers la victoire finale après son coup de force à Hautacam. Ce jeudi, à l'attaque dès le kilomètre 0, Wout van Aert a été repris dans le final par Vingegaard et Tadej Pogacar. Le dernier relais du Belge a propulsé le Danois et ejecté le Slovène.

"Il est très Indurain-esque"

La question est désormais de savoir si Wout van Aert pourra un jour prétendre à la victoire finale sur le Tour de France. "Je pense qu'il peut gagner le Tour un jour, oui. J'ai demandé à Johan Bruyneel (son ancien manager, NDLR) combien Wout pesait. Je pesais 74 kg au départ du Tour puis je suis tombé à 72,5, ce qui était déjà assez lourd pour un coureur du général, a indiqué le Texan. Van Aert serait à 76 ou 77 kg... il est très Indurain-esque. Il a un contre-la-montre solide et a la capacité de monter à un rythme stable et bon, tout comme Miguel."

Rouleur d'exception, Miguel Indurain a rapporté à cinq reprises le maillot jaune à Paris au début des années 1990. Spécialiste du cyclo-cross, Wout van Aert est devenu progressivement un coureur complet sur la route, capable de s'imposer sur l'étape du Mont Ventoux l'an passé, à la faveur d'une échappée. "Il ne grimpe pas aussi explosivement que Vingegaard ou Pogacar et ces gars-là seront là pendant un moment. Et il est certainement possible qu'il fasse partie de ces coureurs qui ont une mauvaise journée dans un grand tour, où il perd tout. Mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé, a estimé Armstrong. Bruyneel, qui est beaucoup plus intelligent que moi, dit qu'il n'est pas possible que Van Aert remporte un jour le Tour. Mais je n'en suis vraiment pas si sûr."