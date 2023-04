Tour de France: ce qu'on verra dans le série Netflix sur la Grande Boucle

La projection en avant-première de la série Netflix consacrée au Tour de France s’est déroulée ce lundi lors du festival Canneséries. RMC Sport y a assisté et voilà ce que les fans pourront retrouver dans les premiers épisodes consacrés à la mythique course cycliste.

Le succès de la série "Formula 1: Drive to survive" a donné des idées à Netflix. Depuis les premières réussites, la plateforme a enchaîné avec le programme "Break Point" consacré au tennis et s’est même lancée à l’assaut du cyclisme. Ce lundi, les images du premier épisode de la série-documentaire "Tour de France: Au cœur du peloton" ont été diffusées lors d’une avant-première mondiale à Cannes.

Un écho à Drive to survive

L’occasion d’y voir les premiers choix réalisés par les producteurs: les mêmes que pour le show consacré à la F1. Et cette patte déjà vue au moment de redynamiser la vision du paddock est également présente pour cette série dédiée à la Grande Boucle 2022. Tout au long des huit épisodes les spectateurs pourront donc suivre la course, de la préparation à l’arrivée à Paris, au cœur des huit équipes sollicitées pour la première saison.

Logiquement, les producteurs ont repris ce qui a fait le succès de leur premier carton sur Netflix et en particulier la façon de suivre des personnages marquants du peloton. Un rappel assumé par la production mais qui ne veut pas non plus que cette étiquette lui colle à la peau.

"L’idée ce n’est pas d’y ressembler car cela ne serait pas rendre hommage au cyclisme. Le cyclisme est tellement différent de la Formule 1, a estimé l’un des producteurs, Yann Le Bourbouac'h, auprès de RMC Sport. Ne serait-ce qu’en production, il faut comprendre que le Formule 1 c’est un championnat où vous suivez une course puis une autre. Vous pouvez ajuster vos arcs narratifs. Le Tour de France, lui, ne vous attend pas. C’est un travail différent, ce sont des histoires différentes. […] C’est vrai que les moyens mis en œuvre peuvent sembler similaires. Mais cela serait faux de dire que c’est la même chose. Ce n’est pas possible car le Tour de France ce n’est pas la même histoire ni les mêmes personnages."

Alaphilippe (déjà) mis sous pression par Lefevere, le miraculé Jakobsen

A l'écran, on peut notamment observer le cas de Julian Alaphilippe, alors double champion du monde en titre au moment du tournage, confier ses ambitions au sein de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl.

Dans un premier épisode principalement consacré à la formation dirigée par Patrick Lefevere, le dirigeant belge met une grosse pression sur la star française… avant de finalement ne pas le retenir pour le Tour de France où son sprinteur Fabio Jakobsen brillera, deux ans après son gravissime accident en Pologne.

"On essaye de travailler aux frontières du documentaire et du cinéma donc on va chercher les personnages et voir d’où ils viennent, a encore expliqué Yann Le Bourbouac'h. Avec Fabio on a essayé de montrer qu’il avait failli mourir il y a deux ans (en 2020, ndlr) et que deux ans plus tard il fait son premier Tour de France et gagne une étape. On a eu un peu de chance mais on a été la chercher."

En l’absence du double champion du monde français, l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl gagnera les deux premières étapes du Tour de France 2022 grâce à Fabio Jakobsen et Yves Lampaert. Des moments à vivre en immersion grâce aux images de "Tour de France: Au cœur du peloton".

Les ambitions de la Jumbo-Visma, Pinot "star" d’un épisode

Avec Stephan Bisseger dans ses rangs, la formation Education First avait misé gros sur le contre-la-montre inaugural du Tour 2022. Le spécialiste du chrono a même été accompagné pour ses essais en soufflerie avant la course. C’est raté, l’Allemand laissera échapper la victoire. Idem pour l’un des autres favoris, le Belge Wout van Aert qui se rattrapera rapidement pour s’emparer du maillot jaune dès la deuxième étape puis pour finir en tête du classement des sprinteurs à Paris.

La Jumbo-Visma et son armada où figurent donc le futur maillot vert ainsi que le futur vainqueur, Jonas Vingegaard, sont notamment suivis dès les premiers épisodes. Idem pour le Français Thibaut Pinot qui a droit à un épisode centré autour de lui et la Groupama-FDJ.

Sortie prévue en juin, deuxième saison à venir?

La sortie de "Tour de France: Au cœur du peloton" est prévue pour le début du mois de juin, en plein cœur du Dauphiné où les favoris du peloton batailleront avant le Tour 2023.

Une deuxième saison de la série est sur le point de se concrétiser entre Netflix, les équipes et les producteurs. Elle sera semble-t-il beaucoup plus portée sur la course en elle-même que sur la vie des équipes comme cela va être le cas lors des huit épisodes de cette première saison.