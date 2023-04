Cyclisme: "Il mange une grande partie de mon budget", Lefevere confie ses doutes sur l'avenir d'Alaphilippe

Dans le dernier épisode du podcast RMC "Grand Plateau", Patrick Lefevere, directeur général de la Soudal-Quick Step, est notamment revenu sur les difficultés rencontrées par Julian Alaphilippe. Et, encore une fois, le double champion du monde français n’a pas été épargné par son patron.

Patrick Lefevere reste sur la même ligne de conduite. Après déjà avoir mis plusieurs coups de pression à Julian Alaphilippe au début de la saison, le directeur général de la Soudal-Quick Step s’est une nouvelle fois montré très critique envers le double champion du monde français dans une interview accordée au podcast RMC "Grand Plateau".

"Il faut être honnête, quand Julian Alaphilippe brillait ces dernières années il n'y avait pas Van der Poel, Pogacar, Van Aert. Van der Poel était en train d'arriver... Tous ces phénomènes-là. Mais c'est à lui de répondre avec ses pédales, lâche le dirigeant belge. J'ai appris une très belle expression en français: 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. On peut dire 'heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde'. A part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi. Je l'aime bien, comme tout le monde. Comment tu ne peux pas aimer Julian ? Mais je dois être réaliste: il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats."

Malgré des émoluments très élevés, Alaphilippe n’a plus levé les bras sur une épreuve du World Tour depuis sa victoire lors de la deuxième étape du Tour du Pays basque… le 5 avril 2022. Une disette de plus d'un an qui rend sa prolongation au sein de la formation belge très incertaine.

"C'est comme à l'école, il y a trois trimestres"

"Sur les résultats d'aujourd'hui: non, a répondu Lefevere à la question de savoir s’il envisageait de prolonger le Tricolore. Mais je dis toujours que c'est comme à l'école, il y a trois trimestres. Imaginons qu'il gagne deux ou trois étapes dans le Tour de France et qu'il porte le maillot jaune pendant 10 jours, ça devient une autre histoire. Et s'il gagne le Championnat du monde et le Tour de Lombardie, c'est encore une autre histoire. On regardera trimestre par trimestre, course par course, mais parler maintenant de 2024, non. Essayons de faire mieux avec lui que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et après on verra."

À en croire son directeur sportif, Alaphilippe pourra tenter de se relancer sur le Tour de France en juillet. "Si on ne le voit pas sur le Tour, où est-ce qu'on va le voir ? Peut-être qu'il était presque physiquement prêt pour faire l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne mais on a voulu qu'il s'entraîne et qu'il arrive frais à Liège-Bastogne-Liège. Ensuite il pourra en toute sérénité préparer le Tour de France", détaille Lefevere dans le podcast "Grand Plateau".

"Dire qu'il est en difficulté c'est un grand mot, a tout de même temporisé le patron de la Soudal-Quick Step. Il va d'une malchance à l'autre depuis l'année dernière et je ne dois pas cacher que mentalement, pour lui, c'est difficile de chaque fois remonter, s'entraîner, retrouver le moral. On fait tout ce qu'on peut dans l'équipe pour l'aider mais à la fin c'est le coureur lui-même qui doit le faire." Le message est passé.