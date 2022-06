Tour de France: "Des médicaments indéterminés" saisis chez Bahrein Victorious avant le départ

De nouvelles perquisitions ont eu lieu ce jeudi autour de l’équipe Bahrein Victorious, engagée sur le Tour de France, par la police danoise à la demande de la justice française. Le parquet de Marseille a publié un communiqué ce jeudi faisant état de saisies de "médicaments dont la nature et l’origine restent indéterminées".

Des soupçons avant même le grand départ du Tour de France, vendredi à Copenhague. Ce jeudi, des perquisitions ont eu lieu très tôt à l’hôtel des Bahrein Victorious menées par la police danoise à la demande de la justice française. Un événement qui s’inscrit dans une enquête pénale ouverte en 2021 "au parquet de Marseille des chefs d’infractions à la législation sur le dopage et sur les substances vénéneuses", confirme ce jeudi le parquet de Marseille. Une perquisition avait eu lieu cette année-là lors du Tour de France avant que l’affaire rebondisse avec deux récentes perquisitions dont celle du jour.

"Cette action, coordonnée par Eurojust et menée avec l’assistance d’Europol, en exécution de 6 décisions d’enquêtes européennes et d’une demande d’entraide pénale internationale, a permis que soient réalisés par les autorités judiciaires et policières des pays concernés plusieurs perquisitions aux domiciles du manager, de trois coureurs, de l'ostéopathe et d'un médecin de l’équipe cycliste professionnelle BAHREIN VICTORIOUS, ainsi qu'au siège social de la société WINNING SRL, propriétaire de l’équipe. Une perquisition des chambres d’hôtel occupées par les membres de l’équipe cycliste à Copenhague a également été réalisée ce jour", explique la justice française.

Des activités nocturnes suspectes sur le Tour 2021

Celle-ci livre également quelques enseignements sur le contenu de ces opérations : "Lors de ces perquisitions, du matériel électronique (téléphones, ordinateurs, disques durs) et des médicaments dont la nature et l’origine restent indéterminées ou dont la délivrance est soumise à prescription ont été saisis."

"Cette opération a été menée dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 3 juillet 2021 par le parquet de Marseille au titre du Pôle Santé Publique (PSP) des chefs d’acquisition, transport, détention, importation, d’une substance ou méthode interdite aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale, importation, acquisition, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope", conclut le communiqué du parquet de Marseille.

Selon des sources, les perquisitions de l’OCLAESP lors du Tour 2021 auraient fait suite aux alertes données par plusieurs hôteliers ayant accueilli l’équipe pendant l’épreuve. Ces derniers auraient entendu des bruits importants de home trainer jusque tard dans la nuit venant de salles réservées à l’équipe dans leurs hôtels. De telles activités nocturnes pouvaient avoir pour but de faire assimiler très rapidement aux coureurs d’éventuelles doses de produits dopants afin que ces derniers soient rendus indétectables en quelques heures en cas de contrôle inopiné au réveil.