Tour de France: deuxième victoire d'étape pour Cavendish, qui confirme sa résurrection

À Châteauroux, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) a remporté le sprint massif de la sixième étape du Tour de France. Il s'agit de sa deuxième victoire dans cette édition. Mathieu van der Poel conserve le maillot jaune de leader.

La confirmation après le retour au premier plan. Le maillot vert Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) a remporté la 6e étape du Tour de France, qui s'est achevée jeudi à Châteauroux après 160,6 kilomètres depuis Tours. Déjà vainqueur de la quatrième étape à Fougères, le Britannique de 36 ans a devancé le Belge Jasper Philipsen et le Français Nacer Bouhanni. Rien ne change pour Mathieu van der Poel, qui possède toujours le maillot jaune de leader du classement général.

C'est la troisième fois que Mark Cavendish s'impose à Châteauroux. Il avait en effet déjà triomphé en 2008 et en 2011. Il s'agit aussi de la 32e victoire de Mark Cavendish sur le Tour de France. Il se rapproche ainsi à deux longueurs du record d'Eddy Merckx. Les 10e, 12e et 13e étape pourraient lui permettre de réussir cet exploit, sans oublier le traditionnel final sur les Champs-Élysées.

En échappée depuis le 30e kilomètre, Greg Van Avermaet, rapidement rejoint par Roger Kluge, a obtenu le prix de la combativité. Les deux hommes ont longtemps résisté au retour du peloton, avant de finalement céder à trois kilomètres de la fin.

Vendredi, le jour le plus long

Les coureurs du Tour de France ont droit vendredi à la plus longue étape de cette édition, 249,1 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Le Creusot (Saône-et-Loire), avec les reliefs du Morvan dans la seconde moitié de parcours. Les 1.500 derniers mètres seront éprouvants, avec une moyenne d'ascension de 11,8% et une pointe à 18%.

Les 90 derniers kilomètres s'apparentent à un Liège-Bastogne-Liège miniature, avec cinq côtes classées. Le sommet du Signal d'Uchon, doté de bonifications pour les trois premiers au sommet, est situé à 18 kilomètres de l'arrivée, avant une dernière petite côte aux 8 kilomètres.