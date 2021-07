Tour de France: fin du calvaire pour Bouhanni, qui abandonne dans les Pyrénées

Nacer Bouhanni a abandonné ce dimanche dès le début de la première grosse difficulté pendant la 15e étape du Tour de France. Pas remis d’une chute datant de vendredi, le sprinteur français avait été largué par le peloton à l'entame des Pyrénées.

Sixième du classement des meilleurs sprinteurs, Nacer Bouhanni ne verra pas les Champs-Elysées. Passé près de la victoire sur plusieurs étapes de plat, le Français de 30 ans n’a pas tenu le coup ce dimanche lors de la première étape pyrénéenne entre Céret et Andorre-La-Vieille. Insuffisamment remis d’une chute massive intervenue vendredi, le champion de France 2012 a abandonné.

"C’est compliqué, on s’y attendait. Nacer a été très touché lors de la grosse chute où on a perdu Warren Barguil, a expliqué Yvon Ledanois, directeur sportif de l’équipe Arkéa-Samsic quelques instants avant l’abandon de son protégé au micro de France Télévisions. Il a voulu s’accrocher samedi et rouler pour Nairo Quintana. Il était plein de bonne volonté. Nacer c’est quelqu’un qui a un mental de tueur, il ne veut rien lâcher. Mais j’ai peur que la chute laisse des traces indélébiles et que cela soit la journée de trop pour lui. S’il rend les armes, il les rendra et on ne pourra pas dire qu’il a tout donné."

>> Le direct de la 15e étape est à retrouver sur RMC Sport

Bouhanni termine seul

Malgré une grosse envie et une belle forme depuis le départ de cette Grande Boucle, Nacer Bouhanni a finalement jeté l’éponge. Quelques instants après le discours de son directeur sportif qui ne laissait déjà plus de place au doute, le sprinteur a posé pied à terre puis est monté dans la voiture de la direction de course.

Après avoir essayé d’aider son leader Nairo Quintana samedi, Nacer Bouhanni n’a pas réussi à enchaîner. Le Colombien présent dans la bonne échappée ce dimanche, l’équipe Arkéa a préféré se concentrer sur lui et l’ancien coureur de la Cofidis s’est donc rapidement retrouvé esseulé.

Largué par le peloton maillot jaune dès les premiers kilomètres de la montée vers Mont-Louis, Nacer Bouhanni a rapidement été distancé. Seul devant la voiture-balai et à plus de vingt minutes de la tête de course, le Français n’avait presque plus aucune chance de rentrer dans les délais à l’arrivée de cette 15e étape en Andorre.

Juste après avoir passé le seul sprint intermédiaire du jour à Olette, un beau symbole pour un sprinteur, Nacer Bouhanni a finalement décidé d’abandonner. Les 110 kilomètres à faire en solitaire jusqu’à Andorre-La-Vieille auront donc été de trop. Uen fin de course cruelle pour celui qui retrouvait le Tour de France après quatre années d'absence.