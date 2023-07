Tour de France: France TV prolonge son contrat de diffuseur jusqu'en 2030

L'édition 2023 du Tour de France a pris fin ce dimanche à Paris avec le deuxième sacre de Jonas Vingegaard. Dans la foulée, Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, a annoncé que la compétition serait diffusée sur France TV jusqu'en 2030.

Encore une fois, le Tour de France a tenu toutes ses promesses avec une lutte acharnée entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, et une dernière de folie pour le Français Thibaut Pinot, qui participait à son dernier Tour sur sa terre natale, et prendra sa retraite à la fin de la saison.

Un spectacle disponible gratuitement pour le grand public, ce qui aurait pu ne pas être le cas pour très longtemps. Le contrat entre France TV et Amaury Sport Organisation courait jusqu’en 2025. Mais la course sera encore visible gratuitement durant les années à venir. Sur le plateau, le directeur de la couse Christian Prudhomme a annoncé que le contrat de diffuseur de France TV était prolongé jusqu’en 2030.

France TV reste également "le diffuseur officiel de Paris-Nice, du Schneider Electric Marathon de Paris, de Paris-Roubaix et de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, de la Flèche Wallonne (hommes et femmes), de Liège-Bastogne-Liège (hommes et femmes), du Tro Bro Léon, du Critérium du Dauphiné, du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, ainsi que de Paris-Tours."

"La force du Tour de France, c’est un spectacle gratuit"

Au micro de France TV, Prudhomme a partagé sa satisfaction: "Nous en sommes ravis. La force du Tour de France est que c’est un spectacle gratuit." Via un communiqué de presse, la président-directrice générale de France Télévision Delphine Ernotte Cunci a réagi à cette nouvelle: "La Grande Boucle fait partie de l’histoire et du patrimoine des Français. Chaque été, le Tour de France et désormais le Tour de France Femmes font vibrer les Français. Je suis donc très fière et heureuse de voir France Télévisions poursuivre son partenariat avec A.S.O pour faire vivre au plus grand nombre l’un des plus beaux événements sportifs au monde."

Une joie partagée par le directeur général d’Amaury Sport Organisation Yann Le Moenner: "Ce nouvel accord promet encore davantage d’innovations à venir, pour célébrer les champions et championnes et passionner des millions de téléspectateurs et de fans dans les 190 pays où rayonnent les images de nos épreuves."