Tour de France: "Ma décision est prise", Pinot confirme sa retraite malgré la ferveur populaire

À l’arrivée de la 21e et dernière étape du Tour de France, ce dimanche à Paris, Thibaut Pinot a confirmé qu’il allait bien raccrocher à la fin de la saison. "Rien n’a changé", a expliqué le Français, malgré l'immense soutien dont il a bénéficié durant le week-end.

Thibaut Pinot n’offrira pas une dernière surprise. Interrogé à l'arrivée de la 21e étape du Tour de France sur la possibilité de poursuivre sa carrière une saison de plus pour y disputer la Grande Boucle, le coureur français a fermé la porte à cette possibilité ce dimanche à Paris. La veille, son baroud d’honneur sur ses terres avait créé une impressionnante liesse populaire.

"Je suis content de ce que j'ai fait sur le Tour, a-t-il confié au micro de France TV. C’est une belle page qui se ferme, une autre qui s’ouvre. La vie continue, et j'espère qu'elle sera encore plus belle après". Avant de revenir sur son numéro lors de la 20e étape: "Je savais que j'allais passer cette montée tout seul. Il fallait que j’en profite parce c’était la dernière fois que ça m’arrivait. C’est sentiment de bonheur qui m'a transporté jusqu'en haut".

"J’ai vraiment fait le tour de la question"

"Je sais que le public aimerait bien, mais ma décision est complètement faite, assure-t-il au sujet de son avenir. J’ai vraiment fait le tour de la question et je ne regrette pas ma décision. Il me reste deux mois et demi avant la fin de ma carrière. J’ai vraiment envie d’en profiter à fond. Je ne suis vraiment pas dans l'optique de continuer".

Thibaut Pinot prendra sa retraite après le Tour de Lombardie, le 7 octobre prochain, un Monument qu’il a remporté en 2018. "Rien n’a rien changé, j’en ai profité encore plus", a-t-il lâché à propos de son raid sur la route du col du Petit Ballon. "C'est la fin d'une belle aventure, a appuyé son père Régis sur RMC. C'est dur, mais c'est son choix. Il a bien choisi, il termine sur un Tour magnifique. Les gens ne l'oublieront jamais. Il pouvait encore faire une année ou deux, mais il a raison d'arrêter sa carrière là".