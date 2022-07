Tour de France: Lance Armstrong fustige le coup de main dont a bénéficié Pogacar sur la 5e étape

Présent dans le final de la 5e étape du Tour de France 2022 entre Lille et Arenberg, Alberto Bettiol a donné un coup de main à Tadej Pogacar, annihilant les rêves de maillot jaune de son coéquipier Neilson Powless. Comportement pointé du doigt par le duo de l’US Postal: Lance Armstrong et Johan Bruyneel.

L’ancien état-major de l’US Postal fait passer le message. Lance Armstrong et son ex manager, Johan Bruyneel, ont pointé du doigt le comportement d’Alberto Bettiol sur la cinquième étape du Tour de France mercredi entre Lille et Arenberg, marqué par les onze secteurs pavés.

Alors que la EF-Easypost, écurie de Bettiol, a placé deux hommes en tête de course avec l’inépuisable Magnus Cort Nielsen et Neilson Powless, Bettiol leur a mis des bâtons dans les roues. Si les deux hommes étaient assurés de jouer la gagne avec leurs trois compagnons d’échappée, Neilson Powless pouvait faire coup double et endosser le maillot jaune. Sauf qu’à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, Alberto Bettiol est venu prêter main forte à Tadej Pogacar dans le peloton, faisant fondre l’avance de Neilson Powless sur la meute. Résultat des courses: la EF-EasyPost rate la victoire d’étape, piégée par Simon Clarke, et Neilson Powless loupe la tunique jaune pour 13 petites secondes.

Un scénario qui n’a pas échappé à Lance Armstrong, quintuple vainqueur déchu du Tour de France, lequel a interpellé son ancien manager sur Twitter. “Hey Johan Bruyneel, je pense qu'il serait dans le premier avion??” Manager de l’US Postal entre 1999 et 2004, Bruyneel n’a pas manqué d’égratiner Alberto Bettiol en réponse à son ancien poulain. “Ça aurait été 'faites votre valise et rentrez chez vous!' Je ne peux pas imaginer une seconde qu’il s’agissait d’instructions d’équipe… Si tel devait être le cas, le directeur sportif devrait être renvoyé chez lui."

Lauréat du Tour des Flandres 2019, Alberto Bettiol a donné sa vision de la course à la Gazzetta Dello Sport: "Tadej m’a dit : 'Allons-y Alberto!' Je lui ai dit que je ne pouvais pas trop rouler car j’avais deux gars devant, mais j’y suis allé car je voulais juste casser le peloton.” Problème pour le transalpin, il a été victime d’une crevaison au moment où Tadej Pogacar et Jasper Stuyven ont décidé de fausser compagnie au peloton. Sans cet ennui mécanique, le coureur de 29 ans appuie qu’il aurait pu suivre le duo belgo-slovène.

Directeur de l’équipe EF-EasyPost, Jonathan Vaughters s’est lui aussi fendu d’un petit coup de pression à l’égard de son coureur italien sur Twitter: “Eh bien, ce sera un débriefing intéressant après la course…” L’Américain a ensuite ajouté le hashtag “Netflix” laissant entendre que la scène du débriefing a été captée par les équipes de la plateforme de streaming américaine. Il faudra toutefois attendre le printemps 2023 pour voir Jonathan Vaughters passer un savon à Alberto Bettiol, puisque la série ne sera pas diffusée avant cette période.