Tour de France: van der Poel va porter le maillot hommage à Poulidor, son grand-père

L’UCI a autorisé Alpecin-Fenix, l’équipe de Mathieu van der Poel, à porter le maillot hommage à Raymond Poulidor, le grand-père du prodige néerlandais, ce samedi lors de la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau.

Un vibrant hommage pour commencer le Tour de France. La mémoire de Raymond Poulidor, l’une des légendes du Tour de France, disparu en 2019, sera honorée ce samedi sur les routes de Bretagne. A l’occasion de la première étape de la Grande Boucle entre Brest et Landerneau, son petit-fils, le prodige néerlandais Mathieu van der Poel, sera l’un des favoris pour la victoire. Mais ce n’est pas tout.

Son équipe, Alpecin-Fenix, a obtenu l’autorisation de l'Union cycliste internationale (UCI) de porter le maillot "Poupou" en hommage à celui qui n’a jamais gagné le Tour mais qui a conquis le cœur du public en terminant trois fois à la deuxième place (1964, 1965, 1974), lors de cette 1ere étape.

Un "retentissement positif"

"Il avait été convenu entre l’équipe, l’UCI et l’organisateur, Amaury Sports Organisation (ASO), que ce maillot serait réservé à la présentation des équipes mais l’UCI a finalement autorisé les coureurs à le porter sur la première étape, entre Brest et Landerneau, ce samedi, indique le communiqué de l’UCI. Cette tenue rappelle celle portée par Raymond Poulidor au sein de l’équipe Mercier dans les années 60 et 70."

Et l’instance internationale d’ajouter: "L’UCI estime que le retentissement positif suscité par ce maillot spécial en l’honneur de l’un des plus grands noms du cyclisme justifie de faire une exception au Règlement UCI en autorisant à ce qu’il soit porté lors de la première étape." Mathieu van der Poel et ses partenaires revêtiront leurs tenues traditionnelles dès dimanche à l’occasion de la 2e étape.