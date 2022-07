Tour de France: "Ça ne sert à rien", des sensations ou l'abandon pour Van der Poel

Mathieu van der Poel (Alpecin) a encore évoqué un possible abandon avant de prendre le départ de la septième étape du Tour de France ce vendredi. Hors de forme, le coureur néerlandais explique que "cela ne sert à rien" de continuer si sa condition ne s’améliore pas.

Mathieu van der Poel n’hésitera pas à mettre la flèche. Le coureur Alpecin-Deceuninck confirme ce vendredi matin avant le départ de la 7e étape du Tour de France que l’abandon est bien une option alors qu’il traverse le début de cette Grande Boucle comme une ombre. Il avait indiqué jeudi soir avoir "hésiter à abandonner" après avoir terminé 145e de l’étape, à 10’24 du vainqueur Tadej Pogacar.

"Si aujourd’hui est comme hier, c’est mieux d’arrêter"

"Je ne me sens pas très bien depuis le début, déclare-t-il ce vendredi matin au micro de RMC Sport. Au Danemark, c’était vraiment facile dans le peloton. Ce n’est pas si grave quand le peloton roulait un peu plus vite. Là, c’est difficile". Mathieu van der Poel raconte ensuite que son mental n’est "pas très bien". "Ce n’est pas mon habitude de juste donner tout pour rester dans le peloton, ajoute-t-il. Personne n’aime voir ça, moi non plus".

"Si aujourd’hui est comme hier, c’est mieux d’arrêter je pense, répète-t-il. Ce n’est jamais bien d’arrêter mais cela ne sert à rien. C’est mieux de se reposer un peu et de retrouver mon niveau normal". "Le plaisir pour moi c’est attaquer et faire mon truc, ajoute-t-il. Ce n’est pas possible maintenant donc c’est difficile".

Le coureur néerlandais n’a jamais été dans le coup depuis le départ de Copenhague vendredi dernier, avec au mieux une cinquième place dans le contre-la-montre inaugural et une 90e place au classement général après six étapes. "J’ai déjà eu des journées où je ne me sentais pas très bien mais j’étais encore à l’avant de la course. Maintenant, ce n’est plus le cas, regrette-t-il. Hier, j’étais presque le premier lâché dans une étape plate. Ce n’est pas normal".

"Peut-être est-il en train de tomber malade", reconnaît son père

Son père Adrie en dit plus ce vendredi dans les colonnes de L’Equipe. "Pour moi, il n’y a rien de grave, tempère-t-il. Ce qui s’est passé sur les pavés, c’est dommage mais pas alarmant. Je ne pense pas qu’il y ait de quoi s’inquiéter pour la santé de Mathieu. C’est surtout les jambes qui ne sont pas là comme il le voudrait. Il était frustré hier (mercredi)". Favori pour lever les bras à Arenberg, Van der Poel n’avait terminé que 81e.

Avant de reconnaître que son fils n’est pas dans une condition physique optimale: "Je viens de voir ses moyennes de pulsations cardiaques. Alors qu’il est normalement à 110 ou 120 de moyenne, il était à 144 sur l’étape des pavés. On ne sait pas ce qu’il a. Peut-être est-il en train de tomber malade. Je lui dis juste qu’il doit rester calme". Mathieu van der Poel devrait en savoir plus en fin d’après-midi au sommet de la Super Planche des Belles Filles.