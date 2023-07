Tour de France: la réponse en photo du patron de la Jumbo à Madiot après leur clash sur les bières

Si la Jumbo-Visma a fêté comme il se doit le triomphe de Jonas Vingegaard sur le Tour de France dimanche soir à Paris, son patron, Richard Plugge, n’a pas oublié de répondre à son homologue de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, lequel avait qualifié de "minable" ses insinuations sur la consommation de bières dans les rangs de l’équipe française.

"Une petite bière pour la Jumbo!" Chez les fans de Thibaut Pinot, le refrain a été chanté tout le week-end. Au moment où le Franc-Comtois offrait un dernier frisson pour la dernière Grande Boucle de sa carrière lors d’une 20e étape d’anthologie sur ses terres, dans les Vosges, ses supporters en profitaient aussi pour se moquer de la formation de Jonas Vingegaard.

Si vous avez manqué la polémique de cette fin de Tour, rappelons les faits : vendredi, pour se défendre des soupçons de dopage et montrer le sérieux de son équipe, Richard Plugge, patron de la Jumbo-Visma, insinuait (sans les citer) que les coureurs de la Groupama-FDJ avaient consommé de l’alcool durant la journée de repos, lundi, à la veille du contre-la-montre. "On voyait des coureurs boire des grandes bières. L'alcool, c'est du poison, et surtout quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l'être encore plus", avait-il déclaré à L’Equipe.

Des propos qui ont mis dans une colère noire Marc Madiot. "C’est petit et minable", s’est fâché le Mayennais après avoir indiqué que ses coureurs ont bu du Perrier. "Qu'il ferme sa gueule", avait-il enragé aussi, interrogé par Le Parisien. Depuis ce clash, le "bière gate" s’est donc invité sur les bords des routes du Tour jusqu'aux Champs-Elysées. Même Thibaut Pinot y allé de son message sur les réseaux sociaux, demandant, avec humour, à ses supporters d’y aller "doucement sur les grandes bières."

Et Richard Plugge alors ? A l’origine de la polémique, le boss de la Jumbo-Visma a bien sûr fêté le triomphe de Jonas Vingegaard dimanche à Paris. Mais il avait encore quelque chose à dire, ou plutôt à montrer, avant de quitter la France. Dimanche soir, le Néerlandais a posté une photo de cinq bouteilles de bières posées sur un petit réfrigérateur placé près du bus des Jumbo. Si la plupart étaient étiquetées au nom de la formation néerlandaise, la plus en vue portait le nom de la marque de bière avec la mention 0.0. Autrement dit, sans alcool. A bon entendeur…