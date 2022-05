Tour de France: le pessimisme grandit pour la participation d’Alaphilippe, qui sera fixé le 15 mai

La participation de Julian Alaphilippe au prochain Tour de France sera décidée le 15 mai prochain mais la présence du Français est toujours très incertaine après sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier.

La plus grande incertitude plane toujours sur la participation de Julian Alaphilippe au prochain Tour de France. Le Français est rentré chez lui et récupère de ses graves blessures occasionnées lors de sa violente chute lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril dernier: une fracture de l’omoplate et de trois côtes et un pneumothorax.

"Cela va être très limite"

"La fracture en elle-même ne pose pas de problèmes, explique Patrick Lefevere, le patron de l’équipe Quick-Step, au Parisien. Car cela se ressoude tout seul. Mais une des côtes, celle qui a perforé le poumon de Julian et créé le pneumothorax, a vraiment beaucoup bougé et présente la plus grosse fracture. Et c’est elle qui nous inquiète un peu. Franchement, pour le Tour de France, cela va être très limite."

L’optimisme n’est pas franchement de mise et le couperet sur la présence ou non du double champion du monde en titre ne va pas tarder à tomber. "Le 15 mai, on décidera en fonction du rétablissement de Julian, explique Lefevere. À ce moment-là, il restera six semaines avant le départ du Tour et on prendra une décision. En attendant, il passe très régulièrement des radios de contrôle de sa côte afin de surveiller la consolidation."

S’il prenait le départ à Copenhague le 1er juillet, Alaphilippe aurait alors peu de temps pour se préparer et retrouver le rythme. Sa participation au Critérium du Dauphiné (5-12 juin) semble utopique. Dimanche, Lefevere avait indiqué ne pas avoir prévu de plan B en cas de forfait de sa star française sur la Grande Boucle.