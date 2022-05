Tour de France: Lefevere toujours dans l'incertitude sur la présence d'Alaphilippe

Dans sa chronique hebdomadaire au journal belge Het Nieuwsblad, Patrick Lefevere, le patron de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, a assuré qu'il n'avait aucun plan B en cas de forfait de Julian Alaphilippe pour le Tour de France.

En convalescence, Julian Alaphilippe ne sait pas encore s'il sera en mesure de revenir à temps pour le prochain Tour de France, dont le départ sera donné le 1er juillet prochain. La participation du champion du monde à la Grande Boucle "relève du contre-la-montre" à ce jour, selon son manager Patrick Lefevere.

Les plans initiaux ont été contrariés lors de Liège-Bastogne-Liège où Julian Alaphilippe est tombé dans une descente à pleine vitesse. Le Français souffre de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un hémopneumothorax. "Dans le scénario le plus optimiste, Julian remontera sur son vélo à la mi-mai, indique Lefevere, le manager de la Quick-Step Alpha Vinyl, dans sa chronique donnée au Nieuwsblad. Il lui restera alors six semaines avant le départ du Tour."

"Un Tour de France avec ou sans lui fait une grande différence"

La Quick-Step devait se présenter sur le Tour de France autour de Julian Alaphilippe et du sprinteur Fabio Jakobsen. Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a déjà décliné l'idée de changer son planning pour remplacer son coéquipier blessé, préférant suivre son calendrier prévisionnel qui l'amènera sur le Tour d'Espagne en août. Patrick Lefevere a aussi exclu cette hypothèse, assurant qu'il n'avait pas de plan B en cas de forfait d'Alaphilippe.

"Un Tour de France avec ou sans lui fait une grande différence, notamment commercialement, mais aussi sportivement", a ajouté Patrick Lefevere. "Pour qu'il puisse participer au Tour, il faudra que sa convalescence se déroule de façon parfaite. La durée de guérison d'un pneumothorax est toujours une inconnue", avait dit, plus tôt cette semaine, Tom Steels, l'un des directeur sportif du "Wolfpack".

Actuellement dans le flou pour la suite de la saison, Julian Alaphilippe aurait dû se rendre à la Sierra Nevada à la mi-mai pour un stage de préparation en vue du Tour de France. Il était aussi programmé en juin sur le Critérium du Dauphiné, la traditionnelle répétition avant la grande messe de juillet.