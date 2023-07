Tour de France: les images totalement dingues de Pinot traversant sa fan zone en tête de la course

Auteur d'un grand numéro à domicile, dans ses Vosges, Thibaut Pinot a offert un moment mémorable aux amateurs du Tour devant leur télévision ou au bord des routes de cette 20e étape. Le futur retraité était en tête dans le virage du col du Petit Ballon, où l'attendait une nuée de fans.

Les frissons. Récompensé par le prix de la combativité du jour, S0N jour, Thibaut Pinot nous a fait vivre une 20e étape absolument mémorable dans les Vosges samedi entre Belfort et Le Markstein Fellering.

Sur son terrain de prédilection, sur des cols dont il connaît chaque centimètre, le héros du jour s'est offert un numéro épique pour la dernière étape de montagne de son dernier Tour de France.

"Je ne pensais pas que ça me ferait autant d'effet d'être là"

En tête de la course dans le col du Petit Ballon, Pinot a traversé sur ses terres natales une foule en délire, venue l'acclamer, le pousser (certains étaient présents depuis vendredi!). Le futur retraité a fendu le "virage Pinot" à 27 bornes de l'arrivée, porté par une marée humaine qui n'avait d'encouragements que pour lui. "J'ai essayé de trouver ma famille, je savais qu'ils étaient là. J'ai croisé des regards que je connaissais", a-t-il lâché, ému, après la course au micro de France 2.

Thibaut Pinot © Capture Twitter @Eurosport

"C'était une étape incroyable. J'étais vraiment motivé, ça faisait quelques jours que je n'avais que ça en tête. (...) J'ai pris du plaisir, c'était que du bonheur. (Le coeur) va se serrer oui, surtout que je suis à la maison. (en larmes) C'est fou d'être ici, alors que c'est mes routes d'entraînement. Je ne pensais pas que ça me ferait autant d'effet d'être là."

Le scénario un peu fou de le voir aller au bout et lever les bras à domicile, s'est envolé à neuf kilomètres de l'arrivée. Thibaut Pinot finira finalement septième. Mais qu'importe, ces souvenirs-là resteront gravés à jamais, pour lui comme pour nous.