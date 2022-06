Tour de France: nouvelles perquisitions à l’hôtel de l’équipe Bahraïn Victorious jeudi matin

L’hôtel de l’équipe Bahraïn Victorious a été perquisitionné tôt ce jeudi matin par la police danoise sur demande de la justice française. Cela suit des fouilles chez des coureurs en début de semaine.

Les coureurs de Bahraïn Victorious ont été réveillés de très bonne heure ce jeudi matin par les policiers danois. La formation a publié un communiqué pour annoncer avoir subi de nouvelles perquisitions dès 5h30, à la veille du départ du Tour de France à Copenhague. Celles-ci ont été menées par les forces de l’ordre locales sur ordre de la justice française, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Marseille en 2021 et qui avaient donné lieu à de première fouilles après la 17e étape par les agents de l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique).

Ces actes de procédure à l'étranger sont coordonnés par EUROPOL, l'agence qui permet une coopération policière au sein de l'Union Européenne. C’est par ce biais que des recherches avaient déjà été menées lundi aux domiciles de certains coureurs et membres du personnel. L’équipe avait communiqué à ce sujet, comme elle l’a fait ce jeudi.

Rien n'a été saisi

"Suite à la perquisition de la police au domicile de certains membres du personnel et de coureurs lundi, l'hôtel Team Bahrain Victorious a été perquisitionné par la police danoise à la demande du parquet français ce matin à 5h30, indique le texte. Les officiers ont fouillé tous les véhicules de l'équipe, du personnel et les chambres des coureurs. L'équipe a pleinement coopéré à toutes les demandes des agents et la recherche a été achevée en deux heures. Aucun objet n'a été saisi à l'équipe. Suite à la recherche policière, l'équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande et la meilleure course cycliste au monde, le Tour de France. L'équipe ne fera aucun autre commentaire sur le sujet."

Le parquet de Marseille, qui fait autorité dans l'affaire ouverte l'année dernière et qui avait conduit la perquisition sur le Tour de France en 2021, avait indiqué en mars à RMC Sport que l'enquête préliminaire était "toujours en cours". Contacté ce jeudi, il n’a pas souhaité répondre. Selon des sources, les perquisitions de l’OCLAESP lors du Tour 2021 auraient fait suite aux alertes données par plusieurs hôteliers ayant accueilli l’équipe pendant l’épreuve. Ces derniers auraient entendu des bruits importants de home trainer jusque tard dans la nuit venant de salles réservées à l’équipe dans leurs hôtels.

Le but de ces perquisitions de l’OCLAESP était alors de retrouver des traces informatiques (enregistrement de données, etc.) de ces éventuelles sessions de home traîner nocturnes. Sans préjuger de rien, les deux mêmes sources indiquaient alors à RMC que de telles activités nocturnes pouvaient avoir pour but de faire assimiler très rapidement aux coureurs d’éventuelles doses de produits dopants afin que ces derniers soient rendus indétectables en quelques heures en cas de contrôle inopiné au réveil. L’équipe de Matej Mohoric - qui avait posé son doigt sur la bouche lors de sa victoire d’étape 48 heures après les perquisitions en 2021 - va prendre le départ du Tour dans le même climat de suspicion que l’année dernière.