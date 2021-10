Tour de France: Prudhomme appelle à la "raison" pour juger la spectatrice à la pancarte

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, demande au public de faire preuve de prudence sur le bord des routes de la course, pour éviter la chute massive provoquée en 2021 par la spectatrice à la pancarte "Allez opi-omi".

Hasard du calendrier judiciaire: la présentation du Tour de France 2022 a été programmée le même jour que la comparution devant la justice de la spectatrice à la pancarte qui avait causé une énorme chute lors de la première étape de l'édition 2021. Cette femme de 31 ans, résidant dans le Finistère, est en effet jugée ce jeudi 14 octobre devant le tribunal correctionnel de Brest. Pour Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, ce malheureux incident ne doit pas faire oublier que le peloton peut compter sur un "public formidable".

"Il y a des gens qui parfois ne font pas attention, mais ce ne sont certainement pas des terroristes", a déclaré Christian Prudhomme, jeudi au micro de RMC Sport. "Il faut évidemment qu'il fassent davantage attention. La sécurité, des spectateurs, des coureurs, de tout le monde, est essentielle. Le public doit continuer à venir. Cette dame a fait une énorme bêtise qui aurait pu avoir des conséquences encore plus grandes, mais ce n'est pas une terroriste", a-t-il martelé.

"On ne va pas sur les routes du Tour pour se prendre en photo"

Après la chute, qui avait impliqué une cinquantaine de coureurs et provoqué des abandons, l'organisation du Tour de France avait annoncé son intention de porter plainte. Elle y avait finalement renoncé, afin "d'apaiser les choses".

"Il faut savoir raison garder", a insisté Christian Prudhomme. Tout en rappelant les bonnes pratiques à adopter pour les spectateurs: "Que les gens fassent attention. Ils ne sont pas là pour se montrer. Quand on va sur les routes du Tour, c'est pour aller voir les champions, pas pour se prendre en photo, faire un selfie, etc. (...) Aux gens formidables, il faut leur dire: faites attention."

Jusqu'à 15.000 euros d'amende et un an de prison

La spectatrice, qui avait brandi une pancarte "Allez opi-omi!" pour saluer ses grands-parents en allemand, est poursuivie pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois. Elle encourt 15.000 euros d'amende et une peine d'un an d'emprisonnement.

L'avocat de cette femme présentée comme "fragile", Julien Bradmetz, a indiqué lundi à l'AFP qu'il ne communiquerait pas sur cette affaire. De source proche du dossier, il pourrait plaider la mauvaise organisation de la 108e édition de la Grande Boucle et le manque de sécurité.