Tour de France: "Vous n'avez qu'à regarder la télé", Sagan remonté après le sprint de Van Aert

Quatrième de la troisième étape du Tour de France ce dimanche, Peter Sagan a regretté d'avoir été gêné lors de son sprint par Wout van Aert. Après l'arrivée, le Slovaque a pointé du doigt l'attitude du maillot jaune.

Ce n'est pas la première fois que Peter Sagan et Wout van Aert se fritent lors d'une arrivée au sprint sur le Tour de France. En 2020, à l'issue de la 11e étape arrivant à Poitiers, le Belge avait adressé un doigt d'honneur au Slovaque, ensuite déclassé pour avoir bousculé son adversaire. Ce dimanche, lors de la troisième étape de la Grande Boucle, ce fut à nouveau viril entre les deux hommes.

"Je suis surtout content d'être en un seul morceau"

Au moment de lancer son sprint, Wout Van Aert se trouvait pratiquement au milieu de la chaussée. Puis, il s'est décalé peu à peu, finissant par gêner Peter Sagan. Aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre du Belge. "J'étais parfaitement placé mais il m'a encore manqué quelque chose, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps, a déclaré après l'arrivée le triple champion du monde. Du reste, il y a un jury pour prendre des décisions. Je suis surtout content d'être en un seul morceau."

Pour cette arrivée à Sønderborg, Wout van Aert a pris à nouveau la deuxième place, derrière Dylan Groenewegen. Peter Sagan a dû lui se contenter de la quatrième position. Au moment de franchir la ligne, l'homme qui a remporté à sept reprises le maillot vert sur le Tour de France a montré son agacement, d'un geste du doigt, pointé vers son rival. "Vous n'avez qu'à regarder la télévision, vous vous ferez votre propre avis", a lancé le coureur de la TotalEnergies, dans un sous-entendu assez clair sur un potentiel déclassement de Wout van Aert.

Maillot jaune après avoir pris à trois reprises la deuxième place, Wout van Aert ne s'estimait pas coupable après la ligne. "Je n'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de mal. Il a essayé de me dire quelque chose après le sprint, mais je n'ai pas compris à cause du bruit", a raconté le Belge de la Jumbo-Visma. Les deux hommes pourraient à nouveau s'expliquer ce mardi à l'occasion de la quatrième et de l'arrivée à Calais, qui semble correspondre aux rivaux pour le maillot vert.