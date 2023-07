Tour de France: Wout van Aert quitte la course pour assister à la naissance de son deuxième enfant

Dans une vidéo publiée ce jeudi par sa formation Jumbo-Visma, Wout van Aert a annoncé son départ du Tour de France avant la 18e étape. Le Belge va rentrer chez lui pour vivre la naissance de son deuxième enfant.

Sa mission sportive remplie, Wout Van Aert va désormais se consacrer à sa vie de famille. Ce jeudi, le coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard ne prendra pas le départ de la 18e étape du Tour de France. Le coureur belge est rentré chez lui pour assister à la naissance de son deuxième enfant.

"Comme tout le monde le sait, Sarah (sa compagne, NDLR) est enceinte. Les choses commencent à se gâter à la maison, a indiqué Wout Van Aert dans une vidéo publiée par son équipe Jumbo-Visma. En consultation avec l'équipe, nous avons décidé que ma place était maintenant à la maison. Nous avons consulté le médecin à la maison ces derniers jours et il a estimé que l'accouchement était imminent. C'est pourquoi nous avons pris cette décision."

S'il n'a pas remporté d'étape cette année, Wout Van Aert a grandement contribué au sacre annoncé de son coéquipier Jonas Vingegaard, très solide leader avant les quatre dernières étapes. "C'est un sentiment étrange, mais ce n'est pas un dilemme. C'est une décision facile, a assuré le cycliste de 28 ans. J'ai toujours pensé que je rentrerais chez moi lorsque ma femme me ferait savoir qu'elle avait besoin de moi. Ce moment est arrivé."

Wout Van Aert a averti ses coéquipiers lors du diner mercredi soir. "Je suis ravi qu'ils aient tous compris la décision et qu'ils me soutiennent à cent pour cent. Les sept gars seront performants pour le reste du Tour. Tout va bien se passer", a assuré Van Aert. Il faut dire que Jonas Vingegaard a 7 minutes 35 d'avance sur son dauphin Tadej Pogacar et il ne reste qu'une étape dans les Vosges ce samedi. Toutefois, l'écart paraît trop conséquent pour assister à un renversement, sauf blessure ou maladie.

"Je porte un regard positif sur ce Tour"

Wout Van Aert a assuré qu'il comptait initialement terminer ce Tour de France. Avant l'épreuve, l'homme aux 9 bouquets d'étapes sur la Grande Boucle avait tout de même prévenu qu'il était en mesure de quitter la course en fonction de la situation avec sa femme. Le couple avait eu un premier enfant, un fils nommé Georges, en janvier 2021.

Désigné combatif de la première semaine, Wout Van Aert pouvait prétendre à monter sur le podium à Paris pour obtenir le prix du supercombatif. Son absence laisse donc champ libre pour ce prix et pour les derniers sprints prévus. "J'avais souvent les jambes pour gagner une étape, mais cela ne s'est pas produit. C'est un sentiment mitigé, a déclaré 'WVA'. Les résultats sont une chose, les sensations sur le vélo en sont une autre. C'était super bon, l'expérience avec les gars a été excellente. Etre en mesure de pouvoir se battre pour nos objectifs encore à fois m'a donné le moral. Je porte un regard positif sur ce Tour." Sans Van Aert, le Français Christophe Laporte devrait donc avoir sa chance pour les dernières étapes.