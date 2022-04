Tour des Alpes: "J'ai du mental", Pinot revient sur sa victoire

Vainqueur de la dernière étape ce vendredi du Tour des Alpes, Thibaut Pinot a renoué avec la victoire plus de deux ans et demi après son dernier succès. Touché au dos ces derniers mois, le Français assure "qu'il a du mental" contrairement aux idées reçues et qu'il "donnera tout pour gagner" jusqu'au dernier jour de sa carrière.

En s'imposant ce vendredi à la faveur d'une échappée sur la dernière étape du Tour des Alpes, Thibaut Pinot a tourné la page à pratiquement deux années de galère. Depuis sa chute survenue lors de la première étape du Tour de France 2020, le coureur de la Groupama-FDJ peinait à retrouver ses capacités physiques, handicapé longtemps par des douleurs au dos.

En dominant David De la Cruz au lendemain d'une deuxième place où il avait été repris par Miguel Angel Lopez sous la flamme rouge, Thibaut Pinot a renoué avec la victoire, qui lui manquait depuis 1 007 jours et son succès sur les pentes du Tourmalet lors du Tour de France 2019. Très ému, le grimpeur avait craqué à l'arrivée jeudi. "Parce que je me disais que c'était proche et loin à la fois, a répondu Pinot dans un entretien à l'Equipe ce samedi. Qu'il y a toujours quelqu'un pour me battre ou une circonstance de course pour m'empêcher de gagner. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas passé si près d'une victoire, j'avais la rage."

"J'ai du mental. Certains 'cyclix' ont souvent dit que je n'en avais pas"

"Transcendé" au lendemain de cette grande déception et dans sa "bulle" malgré une météo éprouvante, dans le froid et la pluie, Thibaut Pinot a trouvé les ressorts pour rebondir. "Tout simplement parce que j'ai du mental (il se marre). Certains 'cyclix' ont souvent dit que je n'en avais pas, mais dans le milieu, tout le monde sait que j'en ai un peu plus que la moyenne", a-t-il répondu.

Si cette victoire va lui "enlever un poids", celui qui visera cette année le Tour de France était ces derniers temps piqué par cette disette. "J'ai beaucoup entendu dire que j'étais en préretraite, moi je n'ai jamais été dans cette optique, a complété Pinot. Jusqu'au dernier jour de ma carrière, je donnerai tout pour gagner. Donc si ça peut faire taire quelques rageux, c'est très bien."

Après un peu de repos, Thibaut Pinot ira en Suisse la semaine prochaine pour disputer le Tour de Romandie, une course par étapes World Tour. "Beaucoup plus serein", Thibaut Pinot va pouvoir passer à autre chose, lui qui était à "deux doigts de tout arrêter" en juin 2021, alors qu'il était encore diminué par des douleurs au dos. "C'est peut-être la victoire la plus importante de ma carrière", a admis Pinot, qui a quand même quelques belles lignes au compteur à l'image du Tour de Lombardie (en 2018) ou l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2015. Une chose est sûre: cette victoire aura une place particulière dans la carrière de Pinot.