Tour des Alpes: Pinot renoue enfin avec la victoire, Bardet remporte le général

Après la déception de la veille, Thibaut Pinot a remporté ce vendredi la cinquième et dernière étape du Tour des Alpes après une échappée longue de 80 kilomètres. Romain Bardet enlève, lui, le classement général final. Une superbe journée pour le cyclisme français.

1007 jours plus tard, Thibaut Pinot tient enfin son succès. L’homme de Mélisey s’est imposé ce vendredi sous la pluie autrichienne devant David de la Cruz (Astana) et Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) à Lienz lors de la dernière étape du Tour des Alpes, mettant fin à une disette de près de trois ans débutée au sommet du Tourmalet sur le Tour de France 2019. Une belle revanche après sa désillusion de la veille où, repris dans les derniers mètres par Miguel Angel Lopez, il avait dû se contenter de la seconde place.

Le grimpeur de 31 ans a construit son succès en partant dans l’échappée matinale avec un groupe d’une vingtaine de coureurs. Pinot s’isole rapidement en compagnie de David de la Cruz et creuse l’écart avec un groupe mené par Kämna, qui ne rentrera jamais sur le duo. En difficulté en descente mais supérieur dès que la route s’élève, Pinot fait parler son punch dans les derniers mètres de l’étape, laissant le coureur espagnol sur le carreau. "Peut-être qu’hier ça m’a fait du bien de voir que je pouvais gagner une course, sourit le grimpeur de la Groupama-FDJ. Je me nourris de mes échecs, ça me donne de la force. Aujourd'hui j’étais transcendé, je n'ai pas senti le froid et rien ne pouvait m’arriver sur une étape comme ça.” Deuxième de l'étape, David de la Cruz a tenu a souligner la performance de Pinot sur Twitter : "Hey Thibaut, je n'ai pas pu te parler après l'étape mais belle course et félicitation pour cette victoire."

>>> Revivez l'étape du jour

Bardet rafle le général

Loin de la victoire d’étape, les favoris ferraillent dans le terrible Stronach (3km à 11%). Bien aidé par son coéquipier Thymen Arensman, Romain Bardet décramponne le leader Pello Bilbao et s’envole vers la victoire au classement général. Le natif de Brioude prend au passage la 8e place de l’étape et s’adjuge sa première victoire dans une course à étape depuis le Tour de l’Ain 2013.

Au classement général, Bardet devance Michael Storer, coéquipier de Pinot et Thymen Arensman, son lieutenant. Jusque là leader incontesté de ce Tour des Alpes, Pello Bilbao glisse hors du podium (4e). Grâce à sa folle chevauchée, Pinot remonte à la 19e place du général. De bon augure pour le Franc-comtois qui sera ce mardi au départ du Tour de Romandie aux côtés de Michael Storer et Quentin Pacher.