Tour des Flandres: fin du suspense, Van Aert positif au Covid-19 et forfait

Positif au Covid-19, le champion de Belgique Wout Van Aert ne participera pas au Tour des Flandres ce dimanche. La fin d'un suspense de presque deux jours.

Le champion de Belgique Wout van Aert, positif au Covid-19, est définitivement forfait pour le Tour des Flandres dimanche, dont il était le grand favori, a annoncé ce vendredi soir son équipe Jumbo. "La bonne nouvelle est que je n'ai qu'un léger symptôme, juste un mal de gorge et un rhume, a déclaré Van Aert. Mon objectif est de récupérer maintenant. Je veux être complètement rétabli avant de penser à nouveau à l'avenir."

Le Belge a expliqué avoir ressenti jeudi matin "un léger mal de gorge". "J'ai immédiatement fait deux autotests et ils étaient tous les deux positifs. J'ai ensuite fait un test PCR, qui a montré que j'étais fortement positif." Deuxième du Tour des Flandres 2020 derrière son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel, Van Aert (27 ans) était le grand favori de la course après son succès la semaine dernière dans l'E3 Classic, la répétition du "Ronde".

Un espoir pour Christophe Laporte?

Le champion de Belgique ignore où il a contracté l'infection: "Au cours des deux dernières années, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour éviter l'infection. Mais on est toujours exposé à de nombreux risques et on n'a pas toujours tout en main." Après l'annonce par l'équipe néerlandaise que sa participation était "peu probable", Van Aert a reçu une multitude de messages: "Cela m'a fait beaucoup de plaisir de lire que tout le monde se soucie de moi. Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien au cours des derniers jours. Je serai désormais le plus grand fan de mes coéquipiers dimanche."

"Les examens ont confirmé que Wout n'est pas en condition", a rapporté pour sa part son directeur sportif Arthur Van Dongen. "Il doit maintenant faire une pause et nous fixerons ensuite de nouveaux objectifs. Le connaissant, il reviendra plus fort que jamais."

"Nous allons faire un nouveau plan et discuter de la façon dont nous pouvons gagner le Ronde avec la nouvelle composition de l'équipe", a ajouté le responsable de l'équipe néerlandaise, qui va vraisemblablement être axée sur le Français Christophe Laporte, deuxième de l'E3 Classic puis dimanche de Gand-Wevelgem, et sur le Belge Tiesj Benoot, deuxième mercredi d'A travers la Flandre. "C'est différent de courir sans le grand favori, à la fois pour les autres équipes et pour nous, a estimé Benoot. Wout a un grand impact sur chaque course à laquelle il participe. Nous devrons courir sans lui maintenant, mais nous serons toujours une équipe solide."