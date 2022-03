Cyclisme: pas de Tour des Flandres pour Alaphilippe

Julian Alaphilippe ne participera pas au Tour des Flandres prévu dimanche entre Audenarde et Bruges. Un temps envisagé sur le deuxième Monument de la saison 2022, le double champion du monde français va se concentrer sur les classiques ardennaises et la course Liège-Bastogne-Liège (24 avril).

Un temps envisagée en raison de l’absence de leader indiscutable, la participation de Julian Alaphilippe au Tour des Flandres 2022 n'est plus d'actualité. Le staff de l’équipe Quick Step s’est finalement résolu à ne pas sélectionner le double champion du monde en titre lors du deuxième Monument du cyclisme disputé dimanche sur les routes belges. Une information confirmée au journal L’Equipe par l'entourage du cycliste français.

En l’absence de sa star tricolore, la formation dirigée par Patrick Lefévère tentera de confirmer son statut de meilleure équipe du peloton grâce au tenant du titre danois Kasper Asgreen ou une belle surprise des outsiders Florian Sénéchal et Zdenek Stybar.

Alaphilippe aligné dans le Pays basque avant les Ardennaises

Deuxième sur le Tour de la Provence au début du mois de février, Julian Alaphilippe n’a pas encore levé les bras lors d’une course majeure en 2022. Déjà absent de Milan-San Remo - épreuve remportée par l’étonnant Matej Mohoric devant Anthony Turgis et Mathieu Van der Poel - "Alaf" va donc rater le deuxième Monument de la saison.

La non-participation du coureur de 29 ans au Tour des Flandes ne constitue pas vraiment une révélation. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2014, Julian Alaphilippe n’a couru qu’à deux reprises la mythique épreuve belge. Contraint à l’abandon en 2020, le Français s’était contenté de la 42e place en 2021.

Plutôt que le Ronde van Vlaanderen, Julian Alaphilippe s’élancera lundi sur le Tour du Pays basque et tentera d’y poursuivre sa montée en puissance avant les classiques ardennaises, l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et surtout Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril. C’est bien lors de ce troisième Monument de l’année que le Français visera la victoire. Battu par Tadej Pogacar en 2021, Julian Alaphilippe veut enfin l’emporter sur la "Doyenne" des courses cyclistes.