Tour du Pays Basque: Vingegaard s'impose encore sur la 4e étape

Comme mercredi, le Danois Jonas Vingegaard s'est imposé ce jeudi lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque. Le coureur de la Jumbo-Visma conforte sa première place au classmeent général.

Coup double pour Jonas Vingegaard. Le Danois a remporté jeudi à Santurtzi la quatrième étape du Tour du Pays Basque au sprint devant Mikel Landa, sa deuxième victoire consécutive après son succès mercredi sur le mur d'Hika, et reste leader au classement général.

Le leader de la Jumbo-Visma est parti en contre dans la dernière bosse du jour, la montée de La Asturiana, à une vingtaine de kilomètres de la ligne, et seul le Basque de la Bahrain-Victorious a réussi à le suivre.

Les deux premiers du classement général, déjà costauds la veille, ont tenu bon jusqu'à la fin, résistant au retour d'un petit groupe de poursuivants emmenés par la Lotto-Soudal, qui a franchi la ligne deux secondes plus tard.

Gaudu 3e, à 31 secondes de Vingegaard

Grâce aux bonifications acquises au pied de la dernière difficulté du jour et à l'arrivée, Vingegaard compte désormais douze secondes d'avance sur Landa au général, et 31 secondes sur le Français de la Groupama-FDJ, David Gaudu, troisième.

Le début d'étape a été marqué par une échappée composée de cinq coureurs (Jon Barrenetxea, Alan Jousseaume, Natnael Tesfatsion, Jonathan Caicedo et Harm Van Houcke), qui a compté jusqu'à sept minutes d'avance à 80 kilomètres de l'arrivée... jusqu'à ce que la formation Ineos prenne les choses en mains en tête du peloton. L'échappée a été avalée à 27 kilomètres de la ligne, et Vingegaard et Landa se sont réservés l'explication finale.

Vendredi, la cinquième étape conduira le peloton sur un circuit au départ et à l'arrivée à Amorebieta, entre mer et montagne. Une étape casse-pattes longue de 165,9 kilomètres, où les coureurs traverseront trois cols de 3e catégorie et un col de 2e catégorie.