Coronavirus: l’équipe de van der Poel se retire du Tour des EAU après un test positif

L’équipe cycliste Alpecin-Fenix a décidé de quitter le Tour des Emirats arabes unis après le test positif au Covid-19 d’un membre du staff. Un coup dur pour Mathieu van der Poel, vainqueur de la première étape.

Un brusque coup d’arrêt pour le phénomène Matthieu van der Poel. Victorieux de la première étape du Tour des Emirats arabes unis ce dimanche à Al Mirfa, le cycliste néerlandais a vu son équipe Alpecin-Fenix se retirer de la compétition. Une décision motivée par les résultats des tests de dépistage au coronavirus et la contamination d’un membre du staff de la formation batave.

"Alpecin-Fenix, en accord avec l’organisateur du UAE Tour, a décidé de retirer son équipe de la course, afin de préserver la bulle de la course et d’assurer la poursuite de la course en toute sûreté, a annoncé l’équipe néerlandaise dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. L’équipe a été informée d’un résultat positif d’un membre de son encadrement lors de la série de tests menée le soir du dimanche 21 février. Dès réception des résultats, la personne est immédiatement entrée en isolement, et tous ceux qui sont entrés en contact avec cette personne sont eux-mêmes isolés."

Van der Poel privé d'un duel avec Pogacar

Si aucun autre cas n’a pour le moment été déclaré au sein d’Alpecin-Fenix, des tests complémentaires seront effectués dans les prochains jours.

Considérés comme cas-contacts, les différents membres de l’équipe, staff et coureurs, doivent désormais observer une période de quarantaine à Dubaï.

Sacré champion du monde de cyclo-cross pour la quatrième fois de sa carrière en janvier, Matthieu van der Poel faisait partie des favoris lors de ce Tour disputé dans le Golfe. Une course où le récent vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, pourrait briller ce lundi lors d’un contre-la-montre individuel de 13km à Abu Dhabi.