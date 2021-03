Riolo: "PSG, le retour de la trouille… "

Le PSG s'est qualifié en quart de finale de Ligue des champions après un triste match nul 1-1 contre le FC Barcelone.

Ils sont où ce matin ceux qui disaient qu’il ne fallait plus parler de la "remontada"? Ceux qui pensaient que tout ça était exagéré, j’entends par là, la peur, le traumatisme… Comment accorder aussi peu de place à la dimension psychologique dans le sport de haut niveau et surtout dans une compétition aussi importante que la Ligue des champions? On veut vraiment se livrer à une analyse tactique du match retour face au Barça? Pourquoi le foot rechigne tant à parler du mental? Parce que c’est un terme fourre-tout? C’est peut-être vrai. Gestion émotionnelle, Intelligence émotionnelle, c’est certainement plus compréhensible. Sinon comment expliquer la différence entre le match aller et retour? Par un schéma tactique, un positionnement du bloc équipe? Foutaises.

Pochettino a, je pense et j’espère, fait connaissance avec son groupe hier. Il a pu prendre des informations sur la valeur des uns et des autres quand le niveau s’élève. Il a pu mesurer que les traumas anciens pesaient toujours sur le club. Ce n’est pas parce que de nouveaux joueurs sont arrivés que ça n’existe plus. Ça transpire sur les murs, les gens en parlent. Deux énormes catastrophes sportives, deux défaites surréalistes avec la "trouille au cul" dans l’histoire récente, ça marque, qu’on le veuille ou non et même dans un sport où culturellement on repousse la peur, l’émotion et autres propos se référant à la tête. Le foot c’est bêtement pour beaucoup une affaire qui se situe en dessous de la ceinture.

Navas et Marquinhos doivent devenir les patrons

Alors cette qualification obtenue dans la souffrance peut-elle faire grandir le club? On pensait déjà que le "final 8" avait servi à ça. Mais on a vite oublié de préciser qu’un mach sec et un aller-retour, ça n’avait rien à voir.

Tout reste donc à démontrer pour ce PSG. Mais un Navas aussi énorme peut prendre le leadership et aider ses coéquipiers. Lui et Marquinhos, seul ancien réellement sans faille, doivent devenir les patrons. Le groupe n’est pas homogène et il m’est apparu clair que ceux qui avaient connu les vieilles déroutes n’étaient pas loin de sombrer. Kurzawa a souffert. Draxler n’est pas taillé pour ce genre de rendez-vous. Verratti, Mbappé n’ont pas été à la hauteur. Verratti, on l’a toujours su. On ne découvre rien. Joueur plein de talent, il n’a pas une tête à la hauteur de ses pieds. Mbappé, lui, a refait le coup de Manchester. Fort à l’aller, faible au retour.

La suite? ça va dépendre de la façon dont Pochettino va analyser ce match. Il faudra également qu’il mette Neymar dans cette équipe. Jouer avec Verratti et Paredes au milieu, ça vous semble suffisant dans un gros match de Ligue des champions? On peut douter de la viabilité du 4-2-3-1.

La suite c’est aussi l’analyse des équipes restantes. Le Bayern semble au-dessus dans tous les domaines. City? Leur récent match contre Manchester United montre les faiblesses inhérentes au style de cette équipe. Donc tout est possible? Oui, car techniquement le PSG a tout. Il ne manquait finalement qu’un gardien top niveau à cette équipe et il est là. Mais la Ligue des champions ne se gagnera jamais qu’avec des qualités techniques et tactiques. C’est une affaire de personnalité, de caractère, de gestion de l’événement et des émotions véhiculées par cet événement. Contrôler un ballon et faire une passe, c’est une base accessible à beaucoup de joueurs. Le faire vite et bien et dans le sens du jeu dans un gros match de Ligue des champions, c’est quasiment un autre sport. Ceux qui aiment le tennis savent que gagner un tournoi ATP 250 est presque plus simple que de passer un ou deux tours dans un Grand Chelem. Et pourtant le joueur aura la même raquette, les mêmes balles et les mêmes atouts techniques.

A ce jour, ce PSG n’a, pour l’instant, pas démontré avoir en son sein les qualités pour aller au sommet de l’Europe.