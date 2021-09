eFootball: on connaît la date de sortie du successeur de PES

Le jeu vidéo de football eFootball, successeur de Pro Evolution Soccer et concurrent de FIFA, sera lancé le 30 septembre sur toutes les plateformes principales. Le contenu du jeu, gratuit, sera limité au début, mais des mises à jour sont promises.

Rendez-vous le 30 septembre pour tester le successeur de Pro Evolution Soccer. C'est à cette date que sortira eFootball, le nouveau jeu vidéo de football de l'éditeur japonais Konami. Il sera disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur PC (via Steam).

eFootball est un free-to-play. Il n'y aura donc rien à débourser pour installer et lancer le jeu. Par contre, certains éléments seront payants.

Konami annonce que cette sortie au 30 septembre constituera un "avant-goût" de la version finale du jeu, qui bénéficiera de mise à jour régulières: "eFootball 2022 est le titre de notre première saison de contenu. Des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, telles que le matchmaking cross-platform et la compatibilité avec les manettes pour mobiles, se produiront régulièrement au cours des mois à venir et seront toujours gratuites. Des mises à jour de contenu et des modes de jeu seront également lancés après la sortie, et seront disponibles selon les cas gratuitement ou en tant qu’option premium".

Un contenu limité au lancement

Au 30 septembre, les joueurs pourront jouer des matchs hors-ligne avec neuf clubs (aucun français): FC Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal, SC Corinthians, CR Flamengo, River Plate, São Paulo. Cinq stades réels seront à disposition: le Camp Nou, Old Trafford, l'Allianz Stadium, l'Emirates Stadium et l'Allianz Arena. Pour des rencontres en ligne, il s'agira dans un premier temps d'une expérimentation à l'occasion "d'événements hebdomadaires" avec des "équipes prédéfinies". L'ajout de contenu et de fonctionnalités se fera à une date qui n'a pas été communiquée.

La sortie d'eFootball va donc chevaucher celle de FIFA 22. La poule aux oeufs d'or d'EA Sports sera jouable dès le 27 septembre, pour les joueurs qui auront acquis la version Ultimate. Pour les futurs détenteurs de la version Standard, le coup d'envoi sera donné le 1er octobre. Quant à la curiosité UFL, qui s'est quelque peu dévoilée au cours du mois d'août, il faut encore patienter pour avoir de nouvelles informations.