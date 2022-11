Eleven All Stars: le message de félicitations de Griezmann pour les streamers français

Invité de Téléfoot ce dimanche, Antoine Griezmann en a profité pour saluer la première édition réussie du Eleven All Stars, un match de foot organisé samedi soir à Paris entre des streamers français et espagnols.

Antoine Griezmann n’était pas devant la Star Academy samedi soir. Comme un million de viewers, le champion du monde s’est posé devant la chaîne Twitch d’AmineMaTue pour regarder le match de foot organisé au stade Jean-Bouin de Paris entre des streamers venus de France et d'Espagne.

"C'était magnifique !"

Dans une ambiance survoltée, avec 20.000 spectateurs déchaînés en tribunes et un record d’audience battu pour le Twitch français, Amine et sa bande l’ont emporté 2-0. Au-delà du score, les streamers ont assuré le show et nourri un peu plus la rivalité qui existe en ligne entre les deux pays frontaliers.

Un événement que ne pouvait pas rater Griezmann, grand amateur de jeux vidéo et d’esport. L’attaquant de l'équipe de France a ainsi profité de sa présence ce dimanche sur le plateau de Téléfoot pour saluer la première édition réussie du Eleven All Stars : "Bravo aux streamers français qui ont gagné contre les Espagnols. C’était magnifique !"

Il n'y a plus qu'à espérer le même dénouement pour Griezmann et les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar. Privés de Karim Benzema, touché à une cuisse et contraint de déclarer forfait, ils attaqueront la défense de leur titre mardi contre l'Australie (20h), avant d'enchaîner face au Danemark (26/11) et la Tunisie (30/11).