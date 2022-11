Equipe de France: Rabiot et Griezmann en relayeurs, Dembélé à droite... Ce qu'il faut retenir de la première mise en place

A quelques jours d'affronter l'Australie (mardi 22, 20h), pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps et son staff ont testé une première mise en place vendredi. Avec notamment un milieu à trois et Antoine Griezmann comme relayeur.

La séance d’entraînement de l’équipe de France vendredi a donné lieu à la première mise en place à Doha. La chaleur était au rendez-vous dès le début de l’entraînement vers 18h (20h au Qatar), avec un thermomètre qui affichait plus de 25°C au stade Jassim-Bin-Hamin. La confrontation organisée par Didier Deschamps et son staff a permis de commencer à préparer le premier match du Mondial contre l’Australie, mardi prochain (20h).

Un milieu à trois, Griezmann en relayeur

Il y avait l’équipe des titulaires potentiels et une formation composée du reste des joueurs. Dans la première équipe, on retrouvait au milieu : Aurélien Tchouaméni en pointe basse, Adrien Rabiot, et Antoine Griezmann en relayeur. Si la propension naturelle de Rabiot à redescendre peut faire penser à un 4-2-3-1, l’équipe évoluait le plus souvent en 4-3-3. Le milieu de terrain pourrait être l’une des clés. Il a été très actif vendredi soir.

Rabiot et Griezmann sont sollicités autant pour attaquer que pour défendre. Derrière, c’est Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté (axe droit) qui composaient la charnière. Raphaël Varane s’entraîne toujours à part même si le staff est plutôt optimiste sur sa capacité à être prêt dans quatre jours. S’il y a un contretemps, deux axiaux peu expérimentés seront associés. William Saliba aura aussi son mot à dire. Hugo Lloris était bien sûr dans les buts, Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche.

Mbappé et Dembélé en détonateurs

Le trio offensif était animé par Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Olivier Giroud devant. Avoir le Barcelonais dans le couloir permet de faire des différences. Ses crochets dévastateurs impressionnent, même à l’entraînement. Mbappé, lui, peut exprimer tout son potentiel à gauche mais avec beaucoup de liberté.

Giroud, en pointe, se tient prêt. En cas de défection de Karim Benzema qui n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations, il sera aligné devant. La deuxième équipe était organisée en bloc bas pour faire travailler les titulaires potentiels dans les conditions qui se rapprochent de celles de mardi soir.