FIFA 22: les notes des meilleurs joueurs dévoilées, Messi au sommet

EA Sports a présenté ce lundi les notes des 22 meilleurs joueurs de FIFA 22. Et c’est Lionel Messi, la recrue star du PSG, qui arrive en tête du classement, suivi de près par Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé et Neymar son juste derrière.

Tout le monde s’en doutait mais c’est désormais une certitude. Le PSG aura l’attaque la plus dévastatrice du prochain FIFA. EA Sports a dévoilé ce lundi les notes des 22 meilleurs joueurs de l’édition 2022 de son célèbre jeu vidéo, qui sortira le 1er octobre. Et c’est Lionel Messi qui arrive en tête de ce classement, crédité d’un 93, qui le place devant tous ses concurrents (plus de 17.000 au total). L’attaquant argentin, recruté cet été par Paris, devance d’une courte tête Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich (92). Kylian Mbappé et Neymar sont juste derrière avec 91, tout comme Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne et Jan Oblak, meilleur gardien.

Un quatuor apparaît ensuite avec la note de 90: Harry Kane, N’Golo Kanté, Manuel Neuer et Marc-André Ter Stegen. Juste devant un peloton de joueurs qui obtiennent 89: Mohamed Salah, Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema, Virgil van Dijk, Joshua Kimmich, Heung-min Son, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Casemiro, Ederson et Sadio Mané.

Les trois meilleurs dribbleurs au PSG

Avec quatre de ses joueurs présents (Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma), le PSG est le club le plus représenté dans ce top 22 en compagnie de Liverpool (Salah, Van Dijk, Alisson, Mané). Mais Paris est devant au cumul des notes, établies en prenant en compte "plus de 30 attributs qui définissent le niveau technique d’un footballeur".

Il y a quelques jours, Mbappé, qui est ambassadeur de FIFA 22, avait lui-même révélé sa note globale de 91. Avec la note de vitesse la plus élevée parmi ses rivaux (97). Le PSG peut également se targuer d’avoir les trois meilleurs dribbleurs du jeu dans ses rangs: Messi (95), Neymar (94) et Mbappé (92). En revanche, c’est Ronaldo qui hérite de la notation la plus haute au tir (93), devant Messi et Lewandowski (92).