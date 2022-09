Football Manager 2023: la date de sortie dévoilée, le jeu sera disponible sur PS5

La nouvelle édition de Football Manager sortira le 8 novembre 2022 sur les principales plateformes (PC, Xbox, PS5). Avec une première nouveauté annoncée: la présence officielle de la Ligue des champions.

Pour la première fois, les maîtres tacticiens pourront y jouer sur PlayStation. Football Manager 2023 sera officiellement disponible à partir du 8 novembre 2022 sur PC et Mac à travers les plateformes Steam et Epic Games, mais aussi avec l'offre d'abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.

Le même calendrier a été fixé pour FM23 Console, qui sortira non seulement sur Xbox One et Xbox Series X|S, mais aussi sur PlayStation 5. C'est la première fois que Sports Interactive et Sega proposent le jeu sur une console de Sony. Football Manager 2023 Mobile sortira à la même date, sur Android et iOS.

"Les fans nous demandent de produire un titre PlayStation depuis un certain nombre d'années, donc je suis ravi que ces joueurs aient maintenant la chance de vivre la chose la plus proche d'être un vrai manager de football", a déclaré Miles Jacobson, directeur du studio de Sports Interactive, cité dans un communiqué qui n'a pas été relayé sur les réseaux sociaux en raison de l'actualité concernant la reine Élisabeth II au Royaume-Uni.

Les licences UEFA ajoutées

Comme chaque année, la simulation de coaching de football sera en réalité jouable sur PC plusieurs jours avant la date de sortie officielle. Les précommandes donneront accès à la version bêta du jeu avec environ deux semaines d'avance.

Pour l'heure, une seule nouveauté en matière de contenu a été annoncée. Pour la première fois, le jeu sera doté des licences des compétitions UEFA avec notamment les logos de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence.