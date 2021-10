Football Manager 2022: à quoi faut-il s'attendre cette année?

Attendu le 9 novembre, Football Manager 2022 a pu être testé dans une version alpha par RMC Sport. Comme pour l'édition précédente, le jeu est de bonne facture mais déçoit quelque peu, en l'absence de nouveauté remarquable.

Football Manager 2022 a tout l’air d’être un bon jeu. Il présente cependant un défaut: c’était déjà un bon jeu. RMC Sport a pu tester une version alpha de FM22 pendant une bonne quinzaine d'heures sur PC. Cette première mouture pourrait donc être sensiblement différente de celle qui sera livrée le 9 novembre, date officielle de la sortie du jeu, et même de celle de la bêta, généralement accessible deux semaines avant le jour J. Il s'avère néanmoins que cette suite de la simulation de management d'entraîneur de football manque d'une nouveauté marquante, celle qui supprimerait toute hésitation à l'achat pour les détenteurs de FM21.

Trois améliorations majeures figurent au menu du mode carrière cette année. La plus intéressante: le nouveau rôle tactique "défenseur central excentré". Cela permet, dans une défense à trois, de reproduire ce que peut faire Jules Koundé. C’est-à-dire dépasser sa fonction et s’aventurer en attaque, avec ou sans ballon. En dehors du terrain, un “centre de données” regroupe une multitude de graphiques pour mieux comprendre les performances de l'équipe. Rien de révolutionnaire, d'autant que plusieurs de ces infographies étaient déjà disponibles. Leur centralisation est toutefois bienvenue, en particulier pour les entraîneurs débutants. En outre, la dernière journée du mercato est rendue plus vivante, avec une interface dédiée aux offres et propositions d’agents de dernière minute. Pratique, sans être incontournable.

Même si le Covid-19 n'a (volontairement) pas été intégré, les conséquences économiques de la crise sanitaire se ressentent sur les prix des transferts. Au début d'une partie, Paulo Dybala est parti à Manchester City pour 67 millions d'euros, Anthony Martial à Chelsea pour 20 M€, Boubacar Kamara à Naples pour 22 M€ bonus compris. Mais l'équilibre sera sans doute peaufiné d'ici la sortie de la bêta, car Abdou Diallo a rejoint Monaco pour 4,5 M€ et Kylian Mbappé a été mis en vente pour 42,5 millions (et acceptait de discuter avec l'AC Milan). D'ailleurs, le jeu indique d'entrée que l'attaquant du PSG "étudiera ses options à la fin de son contrat".

Football Manager 2022 © Sports Interactive

Dans le Xbox Game Pass

D’autres améliorations ont été apportées çà et là, de quoi rendre assurément FM plus agréable, plus complet. Mais rien qui ne saute aux yeux, ou qui modifie en profondeur la façon de jouer. Comme l'an dernier, le moteur de jeu pendant les matchs s'annonce tout aussi satisfaisant. Cependant, sans pour autant comparer le jeu à des superproductions de type FIFA 22 ou Battlefield 2042, peut-être serait-il temps qu'il y ait une montée en gamme significative des graphismes et des animations 3D. D'autres aspects du jeu méritent aussi un sérieux dépoussiérage, comme les conférences de presse, ou même les options tactiques. Il demeure aujourd'hui impossible de demander à un joueur de rester dans une zone X si son coéquipier s'aventure dans une zone Y, par exemple. Pour le dynamisme des parties, rien n'a été annoncé sur un changement de l'évolution des attributs des footballeurs, alors qu'il semble toujours impossible de voir un joueur se réveler sur le tard.

En fait, l'annonce majeure est peut-être celle du Xbox Game Pass. Football Manager rejoint, dès le premier jour, le catalogue impressionnant du service par abonnement de Microsoft. Une aubaine pour les joueurs occasionnels, un mois d'accès au jeu étant donc accessible pour 9,99 euros, voire même 1€ avec les diverses offres d'essai qui existent.