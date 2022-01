UFL: les toutes premières images du jeu vidéo de foot qui veut concurrencer FIFA

Attendu d'ici la fin de l'année 2022 (aucune date de sortie n'a été communiquée), le futur jeu vidéo de football UFL, développé par Strikerz, a dévoilé de premières images de son moteur de jeu. Mais les premiers retours sont mitigés.

Attendu par beaucoup comme le nouveau grand concurrent de FIFA, leader incontesté sur le marché du jeu vidéo de football, UFL a dévoilé jeudi soir les premières images de son moteur de jeu. Outre quelques détails sur les fonctionnalités, l'éditeur de ce nouveau venu, Strikerz, a annoncé un nouvel ambassadeur de renom: Cristiano Ronaldo, qui rejoint ainsi Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Roberto Firmino et Oleksandr Zinchenko.

Aucune date de sortie précise n'a été donnée. Le jeu est actuellement annoncé courant 2022 sur les "consoles majeures", à savoir les PlayStation 4 et 5 et les Xbox One et Series. Le communiqué ne fait pas mention d'une sortie sur PC ou Nintendo Switch.

Les images de jouabilité ont été diffusées dans une vidéo de 92 secondes. Les (courts) extraits de matchs permettent d'avoir un aperçu des animations des joueurs sur le terrain, de la modélisation des visages, des graphismes, de la physique de la balle, mais aussi des menus.

Jouable gratuitement

Les premiers retours sont mitigés. Par rapport à la concurrence, les animations laissent pour le moment à désirer. UFL précise cependant que la qualité de son jeu n'est pas définitive. "Le gameplay (jouabilité, ndlr) d'UFL est pensée pour être fun, compétitive, réaliste et réactive. Ce sont les principaux piliers que nous essayons de respecter lorsque nous travaillons sur ce projet", affirme Eugene Nashilov, patron de l'équipe de développement.

Annoncé comme un free-to-play, c'est-à-dire un jeu qui ne nécessite pas d'être acheté pour être lancé, UFL comptera plusieurs modes de jeu calibrés pour le multijoueur, notamment des matchs en 2v2 et 3v3. Aucune indication n'a été donnée sur l'intégration d'un mode comparable au Club Pro de FIFA, dans lequel chacun dirige son propre joueur.

Un mode similaire à Ultimate Team

Strikerz insiste surtout sur les contours de son mode phare, qui prétend a priori faire de l'ombre au très lucratif Ultimate Team de FIFA: "Le joueur pourra créer, gérer et construire son propre club de football, afin d'évoluer au sein d'un système de compétition juste et basé sur des divisions".

Concernant les licences, c'est encore flou. Des contrats ont été noués avec l'AS Monaco, West Ham, le Celtic FC, le Rangers FC, le Shakhtar Donetsk, Besiktas et le Borussia Mönchengladbach. Impossible pour l'heure de savoir si les joueurs pourront disputer des matchs avec leur club favori ou s'ils pourront, au moins, se contenter d'équipes avec des licences génériques mais des effectifs bien réels (comme à l'époque de Pro Evolution Soccer).