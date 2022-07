Escrime: les épéistes français sacrés champions du monde par équipes, comme en 2019

Les épéistes français Yannick Borel, Alexandre Bardenet, Romain Cannone et Alex Fava ont été sacrés champions du monde par équipe ce vendredi en battant l'Italie au Caire.

Les escrimeurs tricolores sont en pleine bourre au Caire. L'équipe de France, composée de Yannick Borel, Alexandre Bardenet, Romain Cannone et Alex Fava, s'est offert un nouveau titre de champion du monde ce vendredi en s'adjugeant le sacre par équipe à l'épeé en battant l'Italie 45 à 42.

La France a réalisé le doublé lors des épreuves masculines d'épée, avec le titre par équipes ce vendredi et le titre individuel mardi pour Romain Cannone, sacré il y a un an à Tokyo champion olympique de la spécialité.

6 médailles pour les Bleus

Cette breloque est la sixième pour le clan français depuis le début des championnats du monde. Auparavant, Enzo Lefort et Ysaora Thibus avaient remporté l'or au fleuret, alors que les Bleues s'étaient parées de bronze au fleuret et Maxime Pianfetti d'argent au sabre. Une performance historique pour la France, qui n'avait plus connu une telle réussite depuis 2005 (10 médailles, 4 en or, 1 en argent et 5 en bronze). Mais à l'époque, il n'y avait eu qu'un titre individuel, celui d’Anne-Lise Touya, au sabre.

La dernière fois que les Bleus avaient remporté trois titres individuels, c'était aux Jeux olympiques de Paris... en 1900. De son côté, la surprise des JO 2021 Romain Cannone est devenu le premier épéiste à réalisé le doublé Jeux olympiques-Mondiaux depuis le Russe Pavel Kolobkov (champion olympique à Sydney en 2000 puis champion du monde en 2002).

Le dernier Français à avoir réalisé ce doublé à l’épée, c’est Philippe Boisse, champion olympique en 1984 à Los Angeles puis du monde en 1985 à Barcelone. À la veille de la fin des championnats du monde, la France truste la première place au tableau des médailles.