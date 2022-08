Ajax: Brian Brobbey visé par des cris de singe à Utrecht, une enquête de la fédération en cours

La rencontre dimanche entre le FC Utrecht et l'Ajax Amsterdam a été marquée par des cris de singe, effectués par des supporters locaux à l'encontre de Brian Brobbey, auteur du deuxième but de la partie (2-0).

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a réagi dimanche après la rencontre de championnat entre Utrecht et l'Ajax Amsterdam, en raison de cris de singe entendus après le deuxième but de la partie, marqué par Brian Brobbey. Mais aussi de feux d'artifice, qui ont perturbé la partie. La KNVB "enquête pour savoir si le club d'Utrecht, NDLR) peut être blâmé" pour ces incidents.

"Je m'en fous, cela ne m'émeut pas", réagit Brobbey

Les auteurs des faits sont recherchés et ceux-ci risquent une interdiction de stade, à l'échelle nationale. ESPN, qui diffusait la rencontre, a montré des preuves de ces agissements. "Après le match, j'ai regardé mon portable et mon frère m'a dit qu'il y avait eu des cris de singe, a réagi Brobbey. Je m'en fous, cela ne m'émeut pas. Laissons-les parler. A la fin de la journée, nous avons gagné et ils ont perdu."

Si l'arbitre de la partie n'a pas entendu les cris de singe, plusieurs coéquipiers de Brobbey ont de suite averti l'homme au sifflet. Le speaker du stade a ensuite réalisé une annonce pour demander aux supporters de stopper immédiatement ces agissements envers l'attaquant.

Le comportement de ces quelques fans du FC Utrecht a été pointé du doigt par les dirigeants du club. Par ailleurs, des incidents ont éclaté au cours de la partie également en raison de l'usage d'engins pyrotechniques. Selon le club hôte, des photos ont été prises des auteurs des cris de singe.

Grâce à sa quatrième victoire de rang en Eredivisie, l'Ajax Amsterdam a conforté son fauteuil de leader. De son côté, le FC Utrecht pointe à la 15e place avec deux points.