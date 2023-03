Al-Khelaïfi et l’ECA favorables au nouveau format de la Coupe du monde des clubs prôné par la Fifa

Nasser Al-Khelaïfi a fait passer plusieurs messages lors de l’ouverture de l’Assemblée générale de l’Association européenne des clubs, ce lundi en Hongrie. Le président du PSG, qui est aussi celui de l’ECA, a notamment appuyé l’élargissement de la Coupe du monde des clubs souhaité par la Fifa.

Un discours rassembleur et ambitieux. Nasser Al-Khelaïfi a profité de l’ouverture de l’Assemblée générale de l’Association européenne des clubs (ECA) pour faire passer plusieurs messages, ce lundi à Budapest. Le président du PSG, à la tête de l’ECA depuis deux ans, a invité ses partenaires à réfléchir à la stratégie future de l’organisation, qui fête cette année son quinzième anniversaire. Pour ouvrir "un prochain cycle".

Dans cette optique, Al-Khelaïfi a officialisé un nouveau protocole d’accord, présenté comme "historique", entre l’ECA et la Fifa. Un deal qui prévoit une augmentation de 70% des bénéfices en faveur des clubs. "Le nouvel accord profitera à des centaines de clubs dans le monde, et pas seulement à l’ECA, en leur apportant plus de revenus et une meilleure protection des joueurs", a expliqué le dirigeant qatari.

"Une meilleure répartition des revenus"

"Je suis déterminé à ce que nous soyons reconnus pour avoir favorisé la prospérité financière et la distribution pour l’ensemble de la pyramide du football, et pas seulement pour l’élite, s’est-t-il réjoui. Jamais auparavant les clubs n'avaient bénéficié d'une meilleure répartition des revenus. Jamais les clubs n'ont eu autant leur mot à dire sur leur avenir financier, tant en Europe que dans le monde. Nous pouvons être fiers."

"Les clubs travailleront également beaucoup plus étroitement avec la Fifa et les confédérations sur le calendrier international des matches, a précisé Al-Khelaïfi. En tant que clubs, nous sommes très fiers que nos joueurs jouent pour leurs équipes nationales, et nous disposons désormais d'une charte de collaboration pour négocier le processus et le protocole de leurs libérations, tandis que nos joueurs continueront d'être assurés contre les blessures."

Une "relation de confiance" entre l’ECA et l’UEFA

Dans ce contexte, le président de l’ECA s’est montré favorable au projet de Coupe du monde des clubs prôné par la Fifa et son président Gianni Infantino. L’idée serait d'instaurer un tournoi quadriennal à 32 équipes, avec une première édition en 2025. "Le nouveau format de la Coupe du monde des clubs sera excellent, a commenté Al-Khelaïfi. Il apportera plus de matchs passionnants et plus de solidarité pour tous les acteurs de la pyramide du football, y compris les clubs non participants, sans que le calendrier ne soit trop chargé. Merci au président Infantino."

Deux ans après la tentative avortée de certains clubs de créer une Super Ligue européenne, Nasser Al-Khelaïfi a également assuré que le climat était désormais apaisé avec l’UEFA et son président Aleksander Ceferin: "En repensant aux événements désolants d’avril 2021, que nous ne devrions pas oublier, la relation de l’ECA avec l’UEFA a complétement changé au cours des deux dernières années. Elle est aujourd’hui fondée sur la confiance, le respect et l’intérêt commun. En conséquence, nous sommes beaucoup plus forts".