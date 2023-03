PSG: le coup de gueule des ultras parisiens à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants parisiens

Le Collectif Ultras Paris a communiqué sa position sur la situation sportive du club et ce qu'il comptait faire dans les prochaines semaines pour faire entendre ses préoccupations. S'il prône l'union sacrée autour des joueurs, le CUP martèle surtout que sa patience a des limites, lesquelles sont bientôt atteintes.

La patience du Collectif Ultras Paris n’a d’égale que son amour pour le Paris Saint-Germain. Mais si la passion des supporters pour le club de la capitale est "sans limite", leur patience à l’égard de ceux qui le dirigent commence à manquer. Le CUP a écouté les critiques qui lui sont parvenues aux oreilles, lui reprochant une certaine mansuétude à l’égard de l’équipe du Paris Saint-Germain et du comportement de ses stars dans un contexte difficile sur le plan sportif, avec une équipe aux abois (7 défaites, toutes compétitions confondues en 2023), qui a subi deux éliminations consécutives en Coupe de France et en Ligue des champions.

Dans un communiqué publié ce samedi, le CUP rappelle à qui veut l’entendre sa détermination à faire connaître ses revendications (maillot Hechter, maintien au Parc des Princes...) en (re)nouant le dialogue avec la direction. "Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années", écrit le CUP. Le refonte du système Ticketplace (ndlr, plateforme officielle où les places se revendent à des tarifs excessifs) a été érigée au rang de "priorité absolue".

Il y a un an, quasiment jour pour jour, les ultras du PSG avaient réclamé la démission de l’équipe dirigeante dans la foulée du fiasco madrilène. Rien de tout cela cette fois-ci, même si le CUP éprouve une certaine lassitude à l’égard de ses dirigeants. Il prévient d’ailleurs qu’il n’entend pas cesser ses encouragements pour l'équipe en signe de protestation, "les joueurs n’ayant pas vocation à être les seuls boucs émissaires d’un effectif mal construit, d’une politique sportive sans réelle direction, de l’achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l’équilibre d’équipe et de la politique d’un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif".

Clairement, l’équipe dirigeante est l’objet de la grogne des supporters, et ce n’est pas la récente sortie du président Nasser Al-Khelaïfi qui sera de nature à apaiser leur colère, le patron du club ayant affiché sa détermination à renouveler le contrat de Lionel Messi, dont l’attitude sur le terrain, que ce soit en Ligue 1 (Lille, Rennes…) ou en Ligue des champions lors de l’élimination, a choqué de nombreux supporters parisiens. Mais Lionel Messi ne serait que la conséquence et non la cause des maux parisiens dans l’esprit de ceux qui animent la tribune Auteuil. Un constat partagé par de nombreux observateurs. "Les saisons passent et se ressemblent…. Les joueurs, entraîneurs et directeurs sportifs se succèdent et les mêmes causes produisent les mêmes effets", constate froidement le CUP, qui exige "des changements profonds".