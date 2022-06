Algérie: les Fennecs en deuil après la mort tragique de Billel Benhamouda, international A'

Le milieu de l’USM Alger Billel Benhamouda a trouvé la mort jeudi soir à 24 ans dans un accident de la route alors qu'il participait au Tournoi des quatre nations avec la sélection A'. Une disparition qui a ému tout le football algérien.

L’Algérie pleure la perte de Billel Benhamouda, son international A’. Le milieu de terrain de l’USM Alger, âgé de 24 ans, a perdu la vie dans un accident de la route ce jeudi, comme l’a informé la fédération algérienne dans un communiqué publié vendredi soir. Le joueur "était en sélection avec l’équipe nationale A’ en compétition dans le cadre du Tournoi des quatre nations où il a participé au match de jeudi contribuant à la victoire de l’Algérie face à la RD Congo en signant un des trois buts de la rencontre", rappelle la FAF.

La première conséquence de cette disparition a été l’annulation de la fin du tournoi "face à l’ampleur du drame qui vient d’ébranler l’équipe nationale des locaux A' et le football national en général", indique la FAF. L’ensemble du football local n’a également pas tardé à réagir à cette nouvelle, à commencer par le sélectionneur de Benhamouda, Madjid Bougherra.

Bougherra: "Sa joie de vivre et de jouer au ballon rayonnaient sur l’ensemble du groupe"

"Aujourd’hui est un jour triste pour nous ; pour le staff de l’équipe nationale A’, pour les joueurs et pour toute la famille du football national. C’est le cœur plein d’humilité et de résignation devant la volonté d’Allah que j’accueille cette cruelle disparition, écrit l’ancien défenseur central sur son compte Instagram. Billel était un garçon merveilleux, un talentueux compétiteur mais avant tout (doté) d’une éducation et d’un sérieux exemplaires dont la joie de vivre et de jouer au ballon rayonnaient sur l’ensemble du groupe. Il fait partie de ces sportifs dont les qualités humaines rendent aisé le travail".

Un avis partagé par Djamel Belmadi, sélectionneur des A. "C’est une nouvelle qui nous touche tous profondément, confie-t-il devant le micro de sa fédération. Je sais que c’était un très bon joueur, un très bon garçon. Depuis mon arrivée en sélection, (…) j’ai pu voir son évolution jusqu’à le voir rejoindre l’équipe A’. D’années en années il s’affirmait. C’était un joueur intéressant. Ce sont des nouvelles qui font très mal au cœur. C’est un choc, on est encore sous le choc. Je n’ai pas les mots".

Présent à ses côtés, son ami est également décédé

Le média local La Gazette du Fennec précise que le joueur est décédé brutalement aux côtés d’un ami, après avoir percuté un pylône électrique sur la route de Douadaoua et alors qu’il rentrait chez lui, à Hadjout. La rencontre entre son club de l’USM Alger et l’ES Sétif, prévue ce samedi, a été reportée par la ligue. L’attaquant niçois Andy Delort, comme d'autres joueurs algériens, a également partagé sa peine sur les réseaux sociaux.