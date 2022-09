"Allez vous faire voir": Casillas dément les rumeurs d'une relation avec... Shakira

Iker Casillas a démenti sur son compte Instagram des rumeurs annonçant qu'il entretenait une relation avec Shakira. La chanteuse colombienne est séparée de Gérard Piqué, défenseur du Barça et ancien coéquipier de Casillas en sélection, depuis quelques mois.

La presse espagnole s'est enflammée et Iker Casillas a démenti. Depuis quelques heures, certains médias ibériques prêtaient à l'ancien gardien de but du Real Madrid et de la sélection espagnole une relation avec Shakira, séparée de Gérard Piqué depuis quelques mois. Une information rapidement infirmée par Casillas via son compte Instagram.

Iker Casillas sur Instagram © Capture d'écran

Après une succession de captures montrant des médias annoncer sa relation avec la chanteuse colombienne, le portier espagnol s'est contenté d'un "Tocate las narices... Tocate las narices...". Une expression espagnole que l'on peut traduire par "Allez vous faire voir".

Piqué et Casillas, sept années en commun en sélection

En Espagne, la rumeur a vite pris de l'ampleur compte tenu du passé en commun d'Iker Casillas et Gérard Piqué, compagnon de Shakira pendant douze ans. Adversaires en clubs lors des affrontements entre le Real et le Barça, les deux joueurs ont évolué ensemble en sélection espagnole de 2009 à 2016 et ont décroché un Euro (2012) et une Coupe du monde (2010) - Piqué n'était pas encore là lors de l'Euro 2008 remporté par l'Espagne.

Officiellement retraité depuis août 2020, Iker Casillas n'a plus joué après mai 2019 suite à un infarctus survenu à l'entraînement, alors qu'il jouait à Porto. Depuis mars 2021, il est aussi séparé de son ancienne femme Sara Carbonero, journaliste à la télévision espagnole devenue mondialement connue lorsque Casillas l'a embrassée pendant une interview en direct juste après la finale du Mondial 2010.