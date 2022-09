Ancien joueur de l'Inter Milan et de Naples, Goran Pandev prend sa retraite

Âgé de 39 ans, Goran Pandev a officiellement pris sa retraite. Le Macédonien était libre depuis son départ de Parme en juin dernier.

Redoutable finisseur dans le pur style du numéro 9 à l'ancienne, Goran Pandev a officiellement pris sa retraite de footballeur à 39 ans. Véritable légende du football macédonien, il a inscrit 39 buts en 122 sélections. En club, c'est surtout en Serie A que le grand public a pu l'apprécier à sa juste valeur.

Que ce soit du côté de l'Inter Milan, de la Lazio Rome, de Naples ou encore du Genoa, Pandev a signé 101 buts en 493 matches dans l'élite italienne. Après son départ du Genoa, Pandev a effectué une dernière pige à Parme de janvier à juin et n'avait plus de contrat depuis.

"J'ai regardé en arrière et ça ne semble toujours pas réel... Ça a été un voyage incroyable, écrit t-il sur son compte Instagram (...) Je remercie ma famille ma femme Nadica mes enfants Filipo Ana Sofia qui ont été mon soutien. Merci à mon papa et maman de me permettre de poursuivre un rêve. Je remercie tous mes fans, du premier au dernier je veux que vous sachiez.... Je porte en moi une grande richesse émotionnelle et je suis heureux de pouvoir la partager avec vous... Ils sont tout dans mon cœur.... Goran"

C'est un chapitre de 22 ans de carrière professionelle qui se ferme pour la légende du football macédonien et de la Serie A.