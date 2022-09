Ligue 1: Neymar élu joueur du mois d’août, une distinction rare pour le Brésilien

De retour à son meilleur niveau depuis le début de la saison avec le PSG, Neymar a remporté le trophée UNFP de joueur du mois d’août en Ligue 1. C’est seulement la troisième fois qu’il remporte cette distinction depuis son arrivée en France.

L’excellent début de saison de Neymar est récompensé par un trophée honorifique. Ce jeudi, l’UNFP a annoncé que le Brésilien du Paris Saint-Germain avait été élu joueur du mois d’août en Ligue 1. Le Parisien devance son coéquipier Lionel Messi et le Lensois Florian Sotoca à l’issue de ce scrutin où les internautes étaient invités à voter.

Arrivé en Ligue 1 à l’été 2017, Neymar n’avait remporté ce trophée qu’à deux reprises par le passé: en décembre 2017 et en janvier 2020. Auteur de sept buts et de six passes décisives en championnat au mois d’août, il est revenu à un niveau d’excellence qu’il n’avait plus atteint depuis de nombreux mois.

Galtier: "Il a des objectifs très élevés"

"Je crois qu’il a eu une prise de conscience par rapport à la saison dernière, où il a été moins performant et moins présent, avait observé Galtier avant le déplacement au Maccabi Haïfa en Ligue des champions la semaine dernière. Il a des objectifs très élevés. Il est arrivé à l’heure à la reprise, fit, très fit, en étant préparé. Je pense qu’il a bien travaillé avant."

Au-delà de ses statistiques, la star de la Seleçao (119 sélections, 74 buts) se distingue également par son implication sur le rectangle vert. Avec un volume de courses impressionnant et une volonté d’impulser le pressing devant. De quoi séduire pleinement Galtier: "Je souligne une chose importante, que j’ai découvert en tant qu’entraîneur du PSG, c’est un joueur qui travaille énormément pour l’équipe, que ce soit dans le jeu offensif mais aussi l’envie de récupérer le ballon", avait conclu le technicien parisien avant la deuxième journée de Ligue des champions.